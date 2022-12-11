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İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! İki İETT otobüsü arasında kalan şoförü 10 tonluk otobüsü iterek kurtardılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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İstanbul’da akıllara durgunluk veren kaza! İki İETT otobüsü arasında kalan şoförü 10 tonluk otobüsü iterek kurtardılar

Kağıthane’de arızalı İETT otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Kağıthane'de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza ve kurtarma çalışmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şirintepe Mahallesinde şoför B. G, arızalan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arka taraftaki motor bölümüne geçti.

Bu sırada park halindeki 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsü kayarak B.G'yi sıkıştırdı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, otobüsü iterek B.G'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralanan şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ve iki otobüs arasında sıkışan şoförün kurtarılması anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren kaza! İSTANBUL'DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN KAZA!

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