İstanbul’da akıllara durgunluk veren kaza! İki İETT otobüsü arasında kalan şoförü 10 tonluk otobüsü iterek kurtardılar

Kağıthane'de İETT şoförünün iki otobüs arasında sıkıştığı kaza ve kurtarma çalışmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şirintepe Mahallesinde şoför B. G, arızalan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arka taraftaki motor bölümüne geçti.