CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın "kukla cumhurbaşkanı" modelini topa tuttu: Yedi Kocalı Hürmüz hükümeti

"BASİT BİR İMZA İLE BUNLAR YAPILAMAZ"

Saymaz, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Demokratik prensiplere de aykırı Davutoğlu'nun görüşleri. Anayasa'ya da uygun değil bu. Anayasa'da tanımlanmamış bir yürütme gücü söyleniyor ve bu tuhaf bir biçimde yapılıyor. 6 genel başkan arasında basit sözleşme diyebileceğimiz bir protokol anayasanın üzerine çıkamaz. Anayasa'da olmayan bir yetki ne Davutoğlu ne de Kılıçdaroğlu'na verilebilir.

Davutoğlu verdiği demeçlerde, hukuken tanınmayan yetkileri kendilerine taksim etti. Hukuken onlara tanınmayan bir yetkiyi taksim ettiklerini söylüyor. Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar yetkisinin içerisinde imza yetkisine sahip olacaklardır. Nasıl?

Anayasa ve yasalarda cumhurbaşkanı yetkileri arasında stratejik ya da olmayan diye bir durum yok. Cumhurbaşkanının doğrudan uhtesine verilmiş yetkiler bunlar. Hangi yetkileri neye göre stratejik diyerek anlatacaklar. Hangisine nasıl hangi yetkiyle imza koyacaksınız? Anayasa'da böyle bir yetki yok ki.

Cumhurbaşkanlığının yektileri anayasalarda tanımlanmış, büyükelçi atma, milletler arası sözleşme imzalama ya da iptal etme, bakan atama yetkisi var. Kanunla düzenleme yapılmayan alanlarda kararname çıkarma hakkı var. Bunların herhangi bir yerinde cumhurbaşkanı yardımcıları ya da siyasi parti liderleri bu yetkiyi kendisine nasıl yer verebiliyor ki ben anlamıyorum. Basit evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye'yi Anayasa krizine sokar. Anayasa'da böyle bir koalisyon liderlerine imza yetkisi verilmemiş."