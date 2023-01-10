CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın "kukla cumhurbaşkanı" modelini topa tuttu: Yedi Kocalı Hürmüz hükümeti
Aday tartışmaları üzerinden birbirine düşen 6+1'li masa, 2023 seçimlerinde işaret edecekleri ismin 'bir kukla cumhurbaşkanı' olacağını itiraf etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, gösterecekleri adayı, 6'lı masa liderlerinden onay almadan karar alamayacağını söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine sosyal medyadan tepki gösterdi. Saymaz, "En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1’lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir." ifadelerini kullandı.
2023 seçimleri için geri sayım başlarken CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'nin birlikte kurdukları altılı masadan hala aday çıkmadı. Gazeteci İsmail Saymaz altılı masanın iktidara gelmesi halinde yetkisiz bir cumhurbaşkanı profili istemesini "7 Kocalı Hürmüz" hükümetine benzetti.
YETKİSİZ CUMHURBAŞKANI PROFİLİ
Geçtiğimiz hafta 10. kez bir araya gelen masa liderleri, 6 parti liderinin onayı olmadan karar alamayacak yetkisiz bir Cumhurbaşkanı profili üzerinde mutabakat sağladı.
Varılan mutabakatta Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.
6'lı masanın bu kararı sonra muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan sert tepki geldi.
7 KOCALI HÜRMÜZ HÜKÜMETİ
Saymaz, masanın aday kriterlerini HDP'yi de varsayarak "6'lı masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" ifadelerini kullandı.
DAVUTOĞLU'NDAN "KUKLA CUMHURBAŞKANI" İTİRAFI: GENEL BAŞKANLARIN İMZA YETKİSİ OLACAK
6'lı masanın 10'uncu toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, görüşmeye ilişkin Halk TV'de soruları yanıtladı.
Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Bu büyük bir teminattır. Geçiş sürecini tamamladık. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi.
CHP YANDAŞI İSMAİL SAYMAZ'DAN TEPKİ: ANAYASAYA AYKIRI
CHP yandaşı İsmail Saymaz 6'lı masanın 'kukla cumhurbaşkanı' vaadine tepki gösterdi. Söz konusu açıklamanın demokratik değerlere de Anayasa'ya da aykırı olduğunu vurgulayarak, "Basit bir imza ya da evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye'yi Anayasa krizine sokar." diye konuştu.
"BASİT BİR İMZA İLE BUNLAR YAPILAMAZ"
Saymaz, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Demokratik prensiplere de aykırı Davutoğlu'nun görüşleri. Anayasa'ya da uygun değil bu. Anayasa'da tanımlanmamış bir yürütme gücü söyleniyor ve bu tuhaf bir biçimde yapılıyor. 6 genel başkan arasında basit sözleşme diyebileceğimiz bir protokol anayasanın üzerine çıkamaz. Anayasa'da olmayan bir yetki ne Davutoğlu ne de Kılıçdaroğlu'na verilebilir.
Davutoğlu verdiği demeçlerde, hukuken tanınmayan yetkileri kendilerine taksim etti. Hukuken onlara tanınmayan bir yetkiyi taksim ettiklerini söylüyor. Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar yetkisinin içerisinde imza yetkisine sahip olacaklardır. Nasıl?
Anayasa ve yasalarda cumhurbaşkanı yetkileri arasında stratejik ya da olmayan diye bir durum yok. Cumhurbaşkanının doğrudan uhtesine verilmiş yetkiler bunlar. Hangi yetkileri neye göre stratejik diyerek anlatacaklar. Hangisine nasıl hangi yetkiyle imza koyacaksınız? Anayasa'da böyle bir yetki yok ki.
Cumhurbaşkanlığının yektileri anayasalarda tanımlanmış, büyükelçi atma, milletler arası sözleşme imzalama ya da iptal etme, bakan atama yetkisi var. Kanunla düzenleme yapılmayan alanlarda kararname çıkarma hakkı var. Bunların herhangi bir yerinde cumhurbaşkanı yardımcıları ya da siyasi parti liderleri bu yetkiyi kendisine nasıl yer verebiliyor ki ben anlamıyorum. Basit evrakla bunlar yapılamaz, bu Türkiye'yi Anayasa krizine sokar. Anayasa'da böyle bir koalisyon liderlerine imza yetkisi verilmemiş."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Celp ve sevk tarihleri...
- EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...
- 2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
- Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
- Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...
- 7-8 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! 2023 ATA AÖF açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve sayısı...
- ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? Ekonomist yorumları...
- Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...
- 2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!
- EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!