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İETT otobüsüne binemeyen vatandaş isyan etti: “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek”

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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İETT otobüsüne binemeyen vatandaş isyan etti: “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek”

İstanbul’da İETT seferlerinin gecikmeli olduğunu iddia eden bir vatandaş hınca hınç dolu otobüse binemeyince isyan etti. Vatandaş “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek” diyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde çekilen görüntülerde Karlıbayır Mahallesi'nde İETT durağında bekleyen bir vatandaş iddiaya göre uzun süre İETT otobüsüne binemedi.

Seyrek seferler sebebi ile hınca hınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma isyan etti. Otobüse binemeyen vatandaş, "Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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