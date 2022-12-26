İETT otobüsüne binemeyen vatandaş isyan etti: “Rezilliğe bak, belediye hesabını verecek”

Seyrek seferler sebebi ile hınca hınç dolu gelen otobüse binemeyen vatandaş duruma isyan etti. Otobüse binemeyen vatandaş, "Rezilliğe bak, bir sürü dilekçe verdim hala aynı problem, belediye hesabını verecek" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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