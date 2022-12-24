İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Aracın içinde sıkışan vatandaş yaralandı
İstanbul’da İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarıldı. Kaza anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da yaşanan kaza, bugün saat 10.30 sularında Sultangazi ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Seyir halinde olan bir İETT otobüsü ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak yolun karşısına geçti. Araçta bulunan İbrahim Bozkurt isimli vatandaş araç içerisine sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı vatandaş sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolda trafik oluştu.
Yaşanan kazanın ardından yolcular otobüsten indirildi. Bir müddet yol kenarında bekleyen vatandaşlar güzergahtan geçen başka otobüslere aktarıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari bir araca çarptığı çarpışma sonrasında aracın savrularak karşı şeride geçtiği görüldü.
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