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İETT otobüsünde yangın!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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İETT otobüsünde yangın!

İstanbul’da seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak, Büyükdere Caddesi'nde saat 09.30 sularında ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu.

Şoför, bir anda alevlerin sardığı otobüsü söndürmek için yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Otobüsün garaja gittiği ve yangın sırasında içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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