06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tacizlerle gündemden düşmeyen CHP'de bu kez skandalın adresi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

Tacizlerle gündemden düşmeyen CHP'de bu kez skandalın adresi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
Tacizlerle gündemden düşmeyen CHP’de bu kez skandalın adresi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP, yine bir taciz skandalıyla gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükçekmece'deki otelde bir iş buluşmasında, televizyon kanalında çalışan kadını taciz ettiği iddiasıyla "cinsel saldırı" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ifadeler ise kan dondurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Z.E.K'nin bir televizyon kanalında çalıştığı, çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de CHP'li Ergene Belediye Başkanı olan sanık Rasim Yüksel ile Büyükçekmece'deki bir otelde bir araya geldiği, yanlarında müştekinin çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni ile sanığın bir arkadaşının da bulunduğu anlatıldı.

BİRAZ DAHA DAYAN
Tarafların yemek yedikleri esnada sanığın müştekiyle ilgilenerek birtakım hususi sorular yöneltmeye başladığı, bu durumdan rahatsız olan müştekinin olayı çalıştığı kanalın genel yayın yönetmenine söylediği ve bu kişinin müştekiye "Biraz daha dayan." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, yan yana oturdukları esnada sanığın müştekiyi restoranın dışına davet ettiği, ardından elini müştekinin omzuna atıp sarıldığı, elini tuttuğu, dokunduğu, müştekinin sanığın konumu itibarıyla güçlü bir tepki gösteremeyerek yalnızca elini çektiği ve sanığa engel olduğu kaydedildi.

BANA YAKLAŞMA
Bir süre sonra sanık Yüksel'in müştekiyi öpmeye çalıştığı, bunun üzerine müştekinin "Bana yaklaşma" diyerek tepki gösterdiği anlatılan iddianamede, masaya oturdukları esnada sanığın müştekiye tekrar sarıldığı, ardından müştekinin bir bahane bularak restorandan ayrıldığı belirtildi.



"'NEREDEYSE HER YERİMİ ELLEDİ, ÖPECEKTİ AZ DAHA, ÇOK RAHATSIZ OLDUM, LÜTFEN GİDELİM"

İddianamede, "Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemiş ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan arkadaşı müştekinin iddialarını doğrulamamış ise de müştekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile sabit olduğu üzere müştekinin çalıştığı televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin müştekiye, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor.' şeklinde mesaj gönderdiği, müştekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim.' mesajını gönderdiği, genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum.' şeklinde cevap gönderdiği tespit edilmiştir." denildi.

Hazırlanan iddianamede, dosya kapsamında müştekinin beyanına üstünlük tanınarak, olay tarihinde sanığın müşteki üzerinde nüfuzunu kullanıp vücudunun çeşitli bölgelerini ellediği, öpmeye çalıştığı, bu suretle cinsel saldırıda bulunduğunun anlaşıldığı değerlendirildi.

5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ
Sanık Rasim Yüksel'in "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın duruşması ileriki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

CHP TACİZLERİNE HESABINI VEREMİYOR
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz ve tecavüzlerin hesabını veremiyor.

Skandallar üssü: CHP’li Kırşehir Belediyesi! SKANDALLAR ÜSSÜ: CHP'Lİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ!
CHP’li belediyedeki rüşvet skandalında yeni gelişme! CHP'Lİ BELEDİYEDEKİ RÜŞVET SKANDALINDA YENİ GELİŞME!
CHP’li belediye çalışanından çocuğa taciz! CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANINDAN ÇOCUĞA TACİZ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA