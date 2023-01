Tacizlerle gündemden düşmeyen CHP’de bu kez skandalın adresi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel! 10 yıla kadar hapsi isteniyor

"'NEREDEYSE HER YERİMİ ELLEDİ, ÖPECEKTİ AZ DAHA, ÇOK RAHATSIZ OLDUM, LÜTFEN GİDELİM"

İddianamede, "Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemiş ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan arkadaşı müştekinin iddialarını doğrulamamış ise de müştekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile sabit olduğu üzere müştekinin çalıştığı televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin müştekiye, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor.' şeklinde mesaj gönderdiği, müştekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim.' mesajını gönderdiği, genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum.' şeklinde cevap gönderdiği tespit edilmiştir." denildi.