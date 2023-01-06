Tacizlerle gündemden düşmeyen CHP'de bu kez skandalın adresi Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel! 10 yıla kadar hapsi isteniyor
CHP, yine bir taciz skandalıyla gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükçekmece'deki otelde bir iş buluşmasında, televizyon kanalında çalışan kadını taciz ettiği iddiasıyla "cinsel saldırı" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ifadeler ise kan dondurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Z.E.K'nin bir televizyon kanalında çalıştığı, çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de CHP'li Ergene Belediye Başkanı olan sanık Rasim Yüksel ile Büyükçekmece'deki bir otelde bir araya geldiği, yanlarında müştekinin çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni ile sanığın bir arkadaşının da bulunduğu anlatıldı.
BİRAZ DAHA DAYAN
Tarafların yemek yedikleri esnada sanığın müştekiyle ilgilenerek birtakım hususi sorular yöneltmeye başladığı, bu durumdan rahatsız olan müştekinin olayı çalıştığı kanalın genel yayın yönetmenine söylediği ve bu kişinin müştekiye "Biraz daha dayan." dediği iddianamede yer aldı.
İddianamede, yan yana oturdukları esnada sanığın müştekiyi restoranın dışına davet ettiği, ardından elini müştekinin omzuna atıp sarıldığı, elini tuttuğu, dokunduğu, müştekinin sanığın konumu itibarıyla güçlü bir tepki gösteremeyerek yalnızca elini çektiği ve sanığa engel olduğu kaydedildi.
BANA YAKLAŞMA
Bir süre sonra sanık Yüksel'in müştekiyi öpmeye çalıştığı, bunun üzerine müştekinin "Bana yaklaşma" diyerek tepki gösterdiği anlatılan iddianamede, masaya oturdukları esnada sanığın müştekiye tekrar sarıldığı, ardından müştekinin bir bahane bularak restorandan ayrıldığı belirtildi.
"'NEREDEYSE HER YERİMİ ELLEDİ, ÖPECEKTİ AZ DAHA, ÇOK RAHATSIZ OLDUM, LÜTFEN GİDELİM"
İddianamede, "Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemiş ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan arkadaşı müştekinin iddialarını doğrulamamış ise de müştekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile sabit olduğu üzere müştekinin çalıştığı televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin müştekiye, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor.' şeklinde mesaj gönderdiği, müştekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim.' mesajını gönderdiği, genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum.' şeklinde cevap gönderdiği tespit edilmiştir." denildi.
Hazırlanan iddianamede, dosya kapsamında müştekinin beyanına üstünlük tanınarak, olay tarihinde sanığın müşteki üzerinde nüfuzunu kullanıp vücudunun çeşitli bölgelerini ellediği, öpmeye çalıştığı, bu suretle cinsel saldırıda bulunduğunun anlaşıldığı değerlendirildi.
5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ
Sanık Rasim Yüksel'in "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın duruşması ileriki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
CHP TACİZLERİNE HESABINI VEREMİYOR
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz ve tecavüzlerin hesabını veremiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?
- TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL'ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...
- TAM KADRO AÇIKLANDI! Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler?
- SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...
- AÖL sınav sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2022-2023 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı!
- Yeni Evim Projesi ne zaman başlayacak? Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank...
- Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'liler 2023'te bayram edecek! 5 ayrı kazanç cepleri dolduracak! Çift maaş, promosyon, ikramiye, kıdem tazminatı...
- Osmaniye TOKİ KURA SONUÇLARI | TOKİ Osmaniye 1.552 konut KURA CANLI İZLE! Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Sumbas NİHAİ İSİM LİSTESİ