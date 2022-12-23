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Bilecik Belediyesinde rüşvet skandalı! CHP'li başkan Semih Şahin'in uzaklaştırma süresi uzadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Bilecik Belediyesinde rüşvet skandalı! CHP’li başkan Semih Şahin’in uzaklaştırma süresi uzadı

Bilecik’te yaşanan rüşvet skandalı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin’in uzaklaştırılma süresi 2 ay daha uzatıldı.

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