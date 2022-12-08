Yunanistan tutuştu! 'Türkiye bize saldıracak buna izin verecek misiniz?'
Her açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan ve uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandırıp tatbikatlar yapan Yunanistan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası tutuştu. Yunan gazeteci Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarını ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a sordu.
Her açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan ve uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran son olarak da Rodos ve Midilli'de tatbikat yapan Yunanistan, ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarılmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Yunanistan Ege'de tansiyonu yükseltecek adımlarına her geçen gün bür yenisini eklemeye devam ediyor. Bu kez de1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış statüde bulunan Midilli adası ile 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre yine silah bulundurulmaması gereken Rodos adasında askeri tatbikat düzenledi.
Ateşle oynayan Yunanistan'a Türkiye'den tepki Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'dan geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun "Yunanistan şunu unutmasın; 'rüzgar eken fırtına biçer.' Barışı istemiyorsan biz de gereğini bir gece ansızın yaparız." sözleri büyük yankı uyandırdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.
YUNAN MEDYASI YİNE İŞ BAŞINDA
Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.
Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE BİZE SALDIRACAK! BUNA İZİN VERECEK MİSİNİZ?
Yunan gazetecinin "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?" şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir." yanıtını verdi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenlemişti. Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Rodos ve Midilli'deki tatbikatına ilişkin, "Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Yunanistan'ı bu şekilde çıldırtan, silahsızlandırılmış adaların statüsünü Yunanistan ihlal ettikten sonra Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiğimiz mektuplar. Barışı aslında istemeyen Yunanistan. Çünkü barış anlaşmalarını ihlal ediyor. Gönderdiğimiz mektuplarda adaların statüsü ile egemenliği arasında doğrudan bir bağlantı var, Yunanistan'ın. İhlalden vazgeçmezse bunların egemenliği tartışılır. Yunanistan, bizim güvenliğimize yönelik anlaşmalara rağmen olumsuz adımlar atıyor, dolayısıyla bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu adaların ihlalinden Yunanistan vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan bu konuda geri adım atar, anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bir gece ansızın' demesinin sebebi bu. Bu tehditlere karşı bizim duyarsız kalmamız mümkün değil. Barışı istemeyen ve iki anlaşmaya uymayan Yunanistan ve dolayısıyla biz bunlara sessiz kalmayız, gereken adımları hem hukuki olarak hem de sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Yunanistan şunu unutmasın; 'rüzgar eken fırtına biçer.' Barışı istemiyorsan biz de gereğini bir gece ansızın yaparız" ifadelerini kullanmıştı.
Çavuşoğlu, Yunanistan diyaloğa yanaşmadığını da vurgulayarak, "'İhtilaflı konuları Uluslararası Adalet Divanı'na götürelim' diyoruz, buna da yanaşmıyor. Anlaşmaları bozan Yunanistan. Özelikle Avrupa Birliği'ni arkasına aldığını düşünerek ve maalesef AB'den koşulsuz destek aldığı için bu olumsuz adımı atmaya devam ediyor" demişti.
ABD KONGRESİ'NDE KONUŞAN MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞININ VETO EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresinin ortak oturumunda parlamenterlere hitap etmişti.
Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineleyen Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia edip, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istemişti.
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