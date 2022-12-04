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Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt: Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt: Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷

Geçtiğimiz günlerde Ege’de yeni bir gerilime imzasını atan Yunanistan’a Türkiye’den çok anlamlı bir mesaj geldi. Milli Savunma Bakanlığı, ‘SOLOTÜRK’lü paylaşımında, “Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷” ifadelerine yer verdi. İşte kahraman SOLOTÜRK pilotunun arka kamerasından 12 futbol sahası büyüklüğündeki Türk ve KKTC bayraklarına muhteşem selamlama…

SON DAKİKA! Ege'de gerilimi artıran tavrından vazgeçmeyen Yunanistan'a çok anlamlı bir gönderme geldi.

Son olarak Türkiye'nin yanı başında yer alan Rodos Adası'nda provokatif bir tatbikat yapan Yunan'a önemli bir hatırlatma yapıldı.

Yunanistan’dan o adada askeri tatbikat YUNANİSTAN'DAN O ADADA ASKERİ TATBİKAT

Rodos'ta tahrik edici eylemlere karşı Yunan'a karşı fırtına gibi esen göndermenin sahibi ise Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK'tü…

BEŞPARMAK DAĞLARI YUNAN'A MEZAR OLMUŞTU

Türkiye'nin Kıbrıs çıkarmasında büyük öneme sahip ve büyük çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları'da yer alan Türk ve KKTC bayrakları ile verilen mesajda SOLOTÜRK dünyaya Türk'ün gücünü bir kez daha gösterdi.

MSB: SELAM OLSUN BEŞPARMAK DAĞLARINDAKİ AY YILDIZ'A

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK ekibinin Beşparmak Dağları'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının üstünde yaptığı gösteriyi paylaştı.

Bordo Bereliler’den mesaj var! BORDO BERELİLER'DEN MESAJ VAR!

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kuzeyindeki Girne sıradağlarında yer alan KKTC bayrağının üstünde gösteri yapan SOLOTÜRK ekibinin görüntülerini, "Selam olsun Beşparmak Dağları'ndaki ay yıldıza" ifadesi ile paylaştı.

DEV BAYRAK 2013'TE YAPILDI

Beşparmak Dağları'nda 1987'de oluşturulan KKTC bayrağının ışıklandırması, 2013'te yapıldı.

Bayrak, hem Türk hem de Rum kesiminden net şekilde görünüyor.

Gündüzleri KKTC Bayrağı görünümünde olan bayrak, 4 farklı aşamada ve formda ışıklandırıldı.

12 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Geceleri yapılan ışıklandırmayla sırasıyla yıldız, ay yıldız, ay yıldızlı Türk Bayrağı ve son olarak da KKTC bayrağına dönüşüyor.

Bayrağın 12 futbol sahası büyüklüğünde olduğu da belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKILLI DURMAYAN YUNANİSTAN'A "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de bir Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz'den kastınız, saldırabiliriz mi" sorusuna "Doğru anlamışsınız" yanıtımı vermişti.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek 'saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Doğru anladınız." yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZE SALDIRAN HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ!!!

Başkan Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." şeklinde konuşmuştu.

Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A 'SOLOTÜRK'LÜ YANIT
Bordo Bereliler’den mesaj var!

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