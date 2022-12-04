Türkiye’den Yunanistan’a ‘SOLOTÜRK’lü yanıt: Selam olsun Beşparmak Dağlarındaki Ay Yıldız’a...🇹🇷

Yunan gazetecinin "Bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek 'saldırabiliriz' mi demek istiyorsunuz, açıkça cevap verir misiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Doğru anladınız." yanıtını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZE SALDIRAN HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ!!!



Başkan Erdoğan, "Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır." şeklinde konuşmuştu.