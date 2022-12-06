İngiliz dergisinin iddiası Yunanistan’ı tedirgin etti: Erdoğan’ı hafife almayın

Türk dünyasının artık yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünya ilgisini oraya vermeye başladı. Bugün Nikos Dendias da hemen soluğu orada aldı. Bazı ziyaretlerde bulunuyor. Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun, Nikos Dendias benim eski dostum. Dertliler; çünkü KKTC, Semerkant'taki zirvede gözlemci üye oldu. Bu bir başlangıç. Paniğe kapılmanın sebepleri de gelecek olan."

Ethnos gazetesi 'Çavuşoğlu Dendias'la alay etti: Eski dostum arkamızdan koşuyor' derken, Skai televizyonu 'Çavuşoğlu Yunanistan'ın Orta Asya'ya açılması nedeniyle üzgün' başlığını tercih etti.

Kathimerini, 'Dendias Kazakistan'dan: Yayılmacılığa müsamaha gösterilmeyecek' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Nikos Dendias'ın Astana'da yaptığı konuşmada "Ülkenizi ziyaret eden ilk Yunan dışişleri bakanıyım ve bunun için gururluyum" dediğini, 'yayılmacılık'la ilgili sözlerinde Türkiye'ye atıfta bulunduğunu kaydetti.

To Vima gazetesi, 'Atina bilinen kalıpların dışına çıkmak istiyor-Hedef Orta Asya'ya açılmak' başlığıyla Dendias'ın temaslarını sundu, Kazakistan ziyaretinin amacının enerji olduğunu vurguladı.

CNN Yunanistan, 'Çavuşoğlu Dendias'a karşı: Nereye gitsek arkamızdan koşuyor' başlıklı haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını öne çıkardı. Ankara'nın Yunan diplomasisinin Orta Asya'ya açılma girişiminden rahatsızlık duyduğunu savunan CNN Yunanistan, Çavuşoğlu'nun Dendias'a 'doğrudan ateş açtığı'nı yazdı.