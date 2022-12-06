İngiliz dergisinin iddiası Yunanistan'ı tedirgin etti: Erdoğan'ı hafife almayın
Yunanistan'ın Orta Asya'yı keşfi ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın apar topar Kazakistan'a gitmesi Ankara'da ironik tepkilerle karşılandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dendias için "Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun" sözleri Yunan medyasının manşetlerini süsledi. Öte yandan The Economist dergisinin yazısı ise büyük ses getirdi.
Yunan basını, Akdeniz'e açılan Abdülhamit Han araştırma gemisini yakından takip ediyor. 'Abdülhamit Han Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor' başlığını seçen Ethnos, geminin Taşucu-1 kuyusunda çalıştığını aktardı.
CNN Yunanistan, 'Akdeniz'de sondaj başladı: Gemi hangi bölgede bulunuyor?' başlıklı haberinde Abdülhamid Han'ın Türk kıta sahanlığı içerisinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias için sarfettiği sözler, beklendiği gibi büyük yankı buldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 5 Aralık Pazartesi günü Kazakistan'ı ziyaret etti. Nikos Dendias'ın Libya gezisi dünyada yankı bulan bir skandala dönüşmüştü.
Türk dünyasının artık yeni bir jeopolitik gerçeklik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Tüm dünya ilgisini oraya vermeye başladı. Bugün Nikos Dendias da hemen soluğu orada aldı. Bazı ziyaretlerde bulunuyor. Nereye gitsek arkasından koşuyor sağ olsun, Nikos Dendias benim eski dostum. Dertliler; çünkü KKTC, Semerkant'taki zirvede gözlemci üye oldu. Bu bir başlangıç. Paniğe kapılmanın sebepleri de gelecek olan."
Ethnos gazetesi 'Çavuşoğlu Dendias'la alay etti: Eski dostum arkamızdan koşuyor' derken, Skai televizyonu 'Çavuşoğlu Yunanistan'ın Orta Asya'ya açılması nedeniyle üzgün' başlığını tercih etti.
Kathimerini, 'Dendias Kazakistan'dan: Yayılmacılığa müsamaha gösterilmeyecek' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Gazete, Nikos Dendias'ın Astana'da yaptığı konuşmada "Ülkenizi ziyaret eden ilk Yunan dışişleri bakanıyım ve bunun için gururluyum" dediğini, 'yayılmacılık'la ilgili sözlerinde Türkiye'ye atıfta bulunduğunu kaydetti.
To Vima gazetesi, 'Atina bilinen kalıpların dışına çıkmak istiyor-Hedef Orta Asya'ya açılmak' başlığıyla Dendias'ın temaslarını sundu, Kazakistan ziyaretinin amacının enerji olduğunu vurguladı.
CNN Yunanistan, 'Çavuşoğlu Dendias'a karşı: Nereye gitsek arkamızdan koşuyor' başlıklı haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını öne çıkardı. Ankara'nın Yunan diplomasisinin Orta Asya'ya açılma girişiminden rahatsızlık duyduğunu savunan CNN Yunanistan, Çavuşoğlu'nun Dendias'a 'doğrudan ateş açtığı'nı yazdı.
CNN Yunanistan ayrıca, Yunanistan'ın bir numaralı diplomatı Dendias'ın Astana'da Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev ve mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile görüştüğünü dile getirdi.
Atina yönetimine yakınlığıyla bilinen Eleftheros Typos gazetesinin başlık seçimi ise, 'Çavuşoğlu'ndan Dendias hakkında ince alay: Nereye gitsek arkamızdan koşuyor' şeklindeydi.
'ERDOĞAN'I HAFİFE ALMAYIN'
Ethnos gazetesi, 'The Economist tarafından Türk-Yunan ilişkilerinde gerilim tahmini: Erdoğan Suriye ya da Yunanistan ile çatışmayı seçecek' başlıklı haberinde İngiliz dergisinde yayımlanan yazının tartışmalara neden olduğunu belirtiyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin 'eski düşmanı' olarak nitelendiği yazıda, çok yakında gerçekleşecek Yunan seçimleriyle birlikte gerilim riskinin gerçek olduğu vurgulandı.
To Vima'nın başlığı ise 'Economist: 2023'te Ege'de Türk-Yunan gerginlik tahmini' oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te 100'üncü yılını kutlayacağının altını çizen To Vima, İngiliz dergisindeki makalede yer alan 'Erdoğan'ın ne kadar ileri gidebileceğini hafife almayın' cümlesini de alıntıladı.
Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr, 'Economist'ten bomba: Ege'de Türk-Yunan çatışması 2023'te geliyor' başlığını seçti.
The Economist'in makalesi, Eleftheros Typos gazetesi tarafından da alıntılandı.
'Yunan asıllı Amerikan milletvekilleri: Yunanistan-ABD ilişkileri en üst seviyede' diyen Kathimerini, 33. Yunan Ekonomik Zirvesi'nde kürsüye çıkan isimleri sıralıyor. Zirvede Washington'daki Yunan lobisinin önde gelen isimlerinden Chris Pappas, Gus Bilirakis, John Sarbanis ve Nicole Malliotaki konuştu. Konuşmacılar, Atina'nın artık Güneydoğu Avrupa'da kilit bir rol oynadığını savundular.
Söz konusu ABD'li politikacılar, özellikle Türkiye'ye F-16 satışını engelleme çabalarıyla biliniyor.
in.gr'deki bir başka haber ise, Azerbaycan ve Türkiye ordularının İran sınırında devasa bir tatbikata girişeceği oldu. İran'ın sınırdaki gövde gösterisinin ardından Türk ve Azeri ordularının sahne aldığını vurguluyan in.gr, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Bakü'yü ziyaret ettiğini yazdı.
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