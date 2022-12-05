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Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topa tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

Komşuda olaylar bitmiyor. Yunanistan aylardır telekulak skandalını konuşuyor. Yunan Documento gazetesindeki son haber ile ülke yeniden sarsıldı. Kiryakos Miçotakis'in kendi ordusuna dahi güvenmediğinin gün yüzüne çıktığı haberde, bu olayın "Hayal dahi edilemeyecek kadar sapkın bir durum" olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:42
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Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topla tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

Yunanistan dev bir skandalla çalkalanıyor... Aylardır gündemden düşmeyen telekulak skandalı boyut değiştirdi. Ülkede istihbarat teşkilatının (EYP) İsrail menşeli Predator casus yazılım ile telefonlarını dinlendiği kişiler listesi gittikçe artıyor.

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Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topla tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

14 KİŞİ DAHA DİNLENİYOR

Yunan gazetesi Documento Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, EYP'yi Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini dinlemek ve izlemek için kullandığını yazdı. Gazetede 14 yeni kişinin daha dinlendiği iddia edildi.

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Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topla tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Kara Kuvvetleri Komutanı Charalambos Lalousis de dahil olmak üzere birçok yüksek rütbeli subayın telefonlarının dinlendiği ileri sürüldü.

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Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topla tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

Ordu kademesindeki isimlerin dışında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili de Yunan hükümeti tarafından telefonları dinlenenler arasında yer alıyor.

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Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topla tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

Haberde, dinleme skandalının doğrudan Başbakan Kiryakos Miçotakis'İn sorumluluğunda olduğu ifade edilirken listenin şok edici olduğu vurgulandı.