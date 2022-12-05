Yunanistan bu skandallarla çalkalanıyor! Miçotakis’i topa tuttular! Yunan ordusuna güvenmiyor mu?

Komşuda olaylar bitmiyor. Yunanistan aylardır telekulak skandalını konuşuyor. Yunan Documento gazetesindeki son haber ile ülke yeniden sarsıldı. Kiryakos Miçotakis'in kendi ordusuna dahi güvenmediğinin gün yüzüne çıktığı haberde, bu olayın "Hayal dahi edilemeyecek kadar sapkın bir durum" olduğu belirtildi.