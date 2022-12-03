Yunanistan ateşle oynuyor! Ege'de yeni tahrik: Rodos ve Midilli’de saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri...
Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasını Birleşmiş Milletlere şikayet eden Yunanistan'dan bir tahrik daha geldi. Gayriaskeri statüdeki adalarda saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri görüntülendi. İşte ayrıntılar...
Yunanistan Ege'de tansiyonu yükseltecek adımlarına her geçen gün bür yenisini eklemeye devam ediyor. Bu kez de1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre silahsızlandırılmış statüde bulunan Midilli adası ile 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre yine silah bulundurulmaması gereken Rodos adasında askeri tatbikat düzenledi.
SKANDAL İFADELER
Yunan Pentapostagma gazetesinde tatbikata ilişkin haberlerde skandal ifadelere başvuruldu. Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal tehdidinde bulunduğu iddia edildi.
Rodos'taki tatbikatta ise RM 70 çok namlulu roket atar sistemi, topçu, avcı uçakları, helikopter ve tanklar kullanıldı. Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasına karşı çıkmasına yanıt olarak bu tatbikatın yapıldığını ileri sürüldü.
"GECE GELSİNLER"
Öte yandan tatbikatı izleyen Korgeneral Grigorios Bundliakis "Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan söylemiyle yola çıktık. Gecenin karanlığı operasyonlarda önemli rol oynuyor. Ordunun hareketlerini kolaylaştırıyor ve gündüze kıyasla ani baskınları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın sözlerini 'saldırı' başlıklarıyla sunan Yunan medyası, Ege Denizi'ndeki iki adada Amerikan M1117'lerinin de sahne aldığını yazdı.
Türkiye'den gelen her açıklamayı dakika dakika takep eden Yunan medyasında bugün de sayfalar Türk-Yunan ilişkilerine ayrıldı.
Ethnos gazetesi, 'Akar'dan Yunanistan'a yeni saldırı: Aklınızı başınıza toplayın-Hadi Ege'nin zenginliklerini paylaşalım' başlığıyla Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmalarını sayfasına taşıdı.
'Akar gerilimi Yunanistan'a dayandırdı' diyen Kathimerini gazetesi, Türk Savunma Bakanı'nın Kıbrıs sorununa atıfta bulunduğunu belirtiyor.
Gazetedeki bir diğer haberin başlığı, 'Erdoğan ve İngiltere Başbakanı arasında telefon konuşması: Ajandada savunma sanayi ve Kıbrıs var' oldu.
Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr, Akar'ın açıklamalarının Abdülhamid Han araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarına doğru hareket etmesinden hemen sonra geldiğini vurguluyor.
Atina yönetiminin Birleşmiş Milletlere (BM) gönderdiği mektubu haberleştiren CNN Yunanistan, 'BM'de Türkiye-Libya anlaşmasına: Herhangi bir araştırma için sert uyarı' başlığını seçti. Yunanistan'ın söz konusu mektupla Ankara ve Trablus arasında atılan imzaları kınadığını kaydeden CNN Yunanistan, Girit ve Libya arasında herhangi bir hidrokarbon araştırmasının kendi egemenlik sınırlarını ihlal edeceğini savundu.
Atina'nın mektubu BM'deki Yunan temsilci Maria Theofilis tarafından örgütün Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunuldu.
Eleftheros Typos gazetesi ise, hiçbir gerekçe göstermeden Türkiye-Libya anlaşmasını 'yasa dışı' olarak tanımladı. Sınırı aşan gazete, BM'ye sunulan mektupla anlaşmaya 'tokat' atıldığını ileri sürdü.
GÖRÜNTÜLER KATTAVIA'DAN
CNN Yunanistan, 'Adalara güç yansıması-Türkiye'nin provokasyonlarına yanıt' başlıklı haberinde Fethiye ve Marmaris'in karşısında yer alan Rodos Adası'nda Yunan ordusunun giriştiği tatbikatın Türk Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan bildiriye karşılık olduğunu yazdı. MGK bildirisinde, Yunanistan'ın derhal Ege Denizi'ndeki adaları silahsızlandırması gerektiği vurgulanmıştı.
Habere göre, COLLOSSOS adı verilen tatbikat Ayvalık'ın karşısındaki Midilli Adası'nda da aynı gün gerçekleşti. Rodos'un Kattavia üssündeki Türkiye karşıtı gövde gösterisinde helikopterler havalandı, tanklar, çoklu roketatarlar sahne aldı ancak en sıra dışı gelişme Amerikan M1117 zırhlı araçlarının tatbikata katılması oldu.
Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da tatbikatı yerinde izledi. CNN Yunanistan, M1117'lerin Ankara'nın ilgisini çektiğini savundu.
ALMANLARIN YAZISINI ALINTILADILAR
CNN Yunanistan ve Skai televizyonu, Alman resmi yayın kurumu Deutsche Welle'de yayımlanan bir analize yer verdi. CNN Yunanistan 'Türkiye-Mısır yakınlaşması: Alman analist neye değer veriyor-Yunanistan'ın kozu' başlığıyla yazıyı aktardı, Skai ise, 'Mısır ve Türkiye buzları eritiyor ancak Kahire Yunanistan'ı tercih ediyor' başlığını attı.
'Buzlar eriyor ancak yeterli mi?' sorusunun yöneltildiği yazıda, Türkiye ve Mısır'ın Libya'da karşı kampları desteklediği hatırlatılıyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla egemenlik haritasını Yunan adası Girit'e kadar genişlettiğini kaydeden analiz, Mısır'ın Ankara-Atina hattında kopar fırtınada şimdiye kadar açıkça Yunanistan'ın yanında saf tuttuğunu belirtiyor.
Atina ve Kahire arasında da 2020 yazında Doğu Akdeniz'deki ekonomik bölgeleri tanımlayan bir anlaşma imzalandığnı dile getiren DW analizi, gelinen noktada ise Ankara'nın yeni ortaklar aradığına, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni sayfalar açtığına değindi.
Son dönemde Türkiye'ye önemli finansal yatırım yapan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Mısır'la sorunlarının çözülmesini şart koşmuş olabileceğini savunan yazı, Kahire'nin ise Yunanistan'a güvenmek için daha fazla sebebi olduğunu iddia etti. Yunanistan'ın bir Avrupa Birliği üyesi olduğunu belirten DW, Atina'nın Kahire'ye Avrupa pazarına erişim teklif ettiğini yazdı. Analiz, bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye'den daha cazip bir ortak olduğunu iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- TOKİ Konya Merkez kura sonuçları isim listesi: 2+1 - 3+1 Konya Merkez 2.891 adet konut kura sonucu NİHAİ LİSTE!
- Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
- KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER
- SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!
- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?
- Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...
- İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...
- Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....