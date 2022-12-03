Yunanistan ateşle oynuyor! Ege’de yeni tahrik: Rodos ve Midilli’de saldırı helikopterleri, tankçı ve topçu birlikleri...

ALMANLARIN YAZISINI ALINTILADILAR

CNN Yunanistan ve Skai televizyonu, Alman resmi yayın kurumu Deutsche Welle'de yayımlanan bir analize yer verdi. CNN Yunanistan 'Türkiye-Mısır yakınlaşması: Alman analist neye değer veriyor-Yunanistan'ın kozu' başlığıyla yazıyı aktardı, Skai ise, 'Mısır ve Türkiye buzları eritiyor ancak Kahire Yunanistan'ı tercih ediyor' başlığını attı.

'Buzlar eriyor ancak yeterli mi?' sorusunun yöneltildiği yazıda, Türkiye ve Mısır'ın Libya'da karşı kampları desteklediği hatırlatılıyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasıyla egemenlik haritasını Yunan adası Girit'e kadar genişlettiğini kaydeden analiz, Mısır'ın Ankara-Atina hattında kopar fırtınada şimdiye kadar açıkça Yunanistan'ın yanında saf tuttuğunu belirtiyor.

Atina ve Kahire arasında da 2020 yazında Doğu Akdeniz'deki ekonomik bölgeleri tanımlayan bir anlaşma imzalandığnı dile getiren DW analizi, gelinen noktada ise Ankara'nın yeni ortaklar aradığına, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni sayfalar açtığına değindi.

Son dönemde Türkiye'ye önemli finansal yatırım yapan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Mısır'la sorunlarının çözülmesini şart koşmuş olabileceğini savunan yazı, Kahire'nin ise Yunanistan'a güvenmek için daha fazla sebebi olduğunu iddia etti. Yunanistan'ın bir Avrupa Birliği üyesi olduğunu belirten DW, Atina'nın Kahire'ye Avrupa pazarına erişim teklif ettiğini yazdı. Analiz, bu nedenle Yunanistan'ın Türkiye'den daha cazip bir ortak olduğunu iddia etti.