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ABD'den flaş F-16 açıklaması: Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekliyiz

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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ABD’den flaş F-16 açıklaması: Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekliyiz

ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price'a, Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılması soruldu.

Price, soruya şu yanıtı verdi:

ORTAKLIK VURGUSU

"Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz.

"TÜRKİYE KADAR TERÖRE MARUZ KALAN BAŞKA BİR MÜTTEFİK YOK"

Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."

ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişlerinin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.

LOBİCİLERE YÖNELİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.

Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN İLE DİPLOMATİK OLARAK ÇÖZÜLMELİ

Yunan gazetecinin "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?" şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir." yanıtını verdi.

Türkiye F-35 projesinden olan alacaklarını F-16 olarak almak istemiş ve ABD ile yaşanan ikili ilişkilerdeki gevşeme sonrası belirsizlikler yaşanmıştı.

Düğümü çözen Başkan Erdoğan'ın Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeler oldu. Erdoğan Biden'ın bu görüşmelerden sonra söz verdiğini aktarmıştı.

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