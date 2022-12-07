Yunanistan'da düş kırıklığı! ABD'nin F-16 kararı sonrası ülke karıştı
ABD Temsilciler Meclisince sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler, savunma bütçesi yasa tasarısından tamamen çıkarıldı. Bu haber Yunanistan'ı çileden çıkardı. Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçeceğine kesin gözüyle bakan Yunanistan o mesajla avundu...
Giriş Tarihi: 07.12.2022
10:34
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı Türkiye ile ilişkileri adeta kopma noktasına getirmişti. Yunanistan bu skandal sonrası Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği sürekli arttırırken ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdürüyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YUNANİSTAN'DA DÜŞ KIRIKLIĞI
Ancak Yunanistan'ın hayalleri ABD'nin son hamlesi ile suya düştü. Silahlanma yarışına hız veren Yunanistan, Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emindi ancak işler istediği gibi gitmedi. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.
Tasarının son halinde, Rum lobisine yakınlıklarıyla bilinen New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone dahil 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarının Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almadı.
İlgili maddelerin çıkarılması, daha önce New Jersey Senatörü Bob Menendez ile Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu benzer maddelerin NDAA tasarısının Senato versiyonuna eklenmemesinin ardından geldi.
Temsilciler Meclisinde kabul edilen söz konusu eklemelerle, Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken, bu maddenin muafiyeti ise şu şartlara bağlanıyordu: