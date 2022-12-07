Yunanistan’da düş kırıklığı! ABD’nin F-16 kararı sonrası ülke karıştı

YUNANİSTAN'DA DÜŞ KIRIKLIĞI

Ancak Yunanistan'ın hayalleri ABD'nin son hamlesi ile suya düştü. Silahlanma yarışına hız veren Yunanistan, Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emindi ancak işler istediği gibi gitmedi. ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

