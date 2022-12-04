Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! F-16’lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

Konuyla ilgili Menendez Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satılmasıyla ilgili henüz güncel bir yeniliğin olmadığını ifade ederek, "Konuyla ilgili herhangi bir bildirim almadım. Herhangi bir bilgim yok. Ancak mevcut koşullar altında bu durumu kabul etmeyi düşünmüyorum" dedi.

