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Yunanistan'ın gündemi yine Türkiye! F-16'lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti
Yunanistan ile yaşanan gerginlik devam ederken Yunan basını ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını yine gündemine taşıdı. Türkiye karşıtlığı ile bilinen Senatör Bob Menendez'in F-16 satışına karşı olduğunu yinelemesinden bahseden Yunan basını, itiraf gibi bir açıklamada bulundu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:05Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:05