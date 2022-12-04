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Yunanistan'ın gündemi yine Türkiye! F-16'lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

Yunanistan ile yaşanan gerginlik devam ederken Yunan basını ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını yine gündemine taşıdı. Türkiye karşıtlığı ile bilinen Senatör Bob Menendez'in F-16 satışına karşı olduğunu yinelemesinden bahseden Yunan basını, itiraf gibi bir açıklamada bulundu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:05
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Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! F-16’lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken Atina hükümetinin yakından takip ettiği bir durum Türkiye'nin ABD'den alması muhtemel olan F-16'lar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! F-16’lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

Her ne kadar ABD lideri Joe Biden, bu ihtimalin yüksek olduğunu ifade etse de Washington'daki Yunan ve Ermeni lobileri ile Türkiye karşıtı isimlere güvenen Yunanistan, kendi basınında bu durumu sıklıkla gündeme getiriyor.

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Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! F-16’lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

ABD'de Türkiye karşıtlığı ile bilinen senatör Bob Menendez'in New York'taki bir etkinlikte Türkiye'ye F-16 satışına kesin olarak karşı olduğunu yinelemesi Yunan basınını heyecanlandırdı.

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Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! F-16’lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

Konuyla ilgili Menendez Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satılmasıyla ilgili henüz güncel bir yeniliğin olmadığını ifade ederek, "Konuyla ilgili herhangi bir bildirim almadım. Herhangi bir bilgim yok. Ancak mevcut koşullar altında bu durumu kabul etmeyi düşünmüyorum" dedi.

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Yunanistan’ın gündemi yine Türkiye! F-16’lar için Türk karşıtı senatöre sığındılar | Pençe-Kılıç itirafı dikkat çekti

Yunan gazetesinde yer alan bu haberde itiraf gibi bir açıklamaya da yer verilerek Biden yönetiminin aslında F-16 satışlarını desteklediğini ancak Menendez'in Pençe-Kılıç Harekatı'ndan sonra olası bir kara harekatını engellemek için perde arkasından baskı uyguladığı ifade edildi. Hatta Menendez'in bu hamlesi haberde "Bazen diplomasi açıkça yapılmaz, arka planda yapılır" sözleriyle meşrulaştırmaya çalıştı.