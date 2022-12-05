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Haberler Galeri Yunanistan'ı "Bayraktar Kızılelma" korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

Yunanistan'ı "Bayraktar Kızılelma" korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelma'nın adından bile endişe duyan Yunan basını 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:45
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Yunanistan’ı Bayraktar Kızılelma korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

Yunanistan'ın yeni araçlarının Türkiye'yi caydıracağını iddia eden Yunan basını Bayraktar Kızılelma'yı gündemine taşıdı. Kızılelma'nın isminden bile endişe duyulduğu belli olan haberde, "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" denildi.

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Yunanistan’ı Bayraktar Kızılelma korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

"ZOR TUTUYORUZ"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testinden video paylaşarak, "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground..." ifadelerini kullantı.

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Yunanistan’ı Bayraktar Kızılelma korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

Yunan basını ise Kızılelma'yı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, "Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi" ifadeleri kullanıldı. Bir buçuk ton faydalı yük taşıyabilme kabiliyeti olduğu ve havadan karaya ve havadan havaya görevler icra edebildiği ifade edildi.

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Yunanistan’ı Bayraktar Kızılelma korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

ÖZELLİKLERİ VURGULANDI

926 kilometre menzile sahip olduğu yazılan Kızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiye'nin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncı'dan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelma'nın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı.

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Yunanistan’ı Bayraktar Kızılelma korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?

Özellikle Kızılelma'nın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı. Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.