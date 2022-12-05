05 Aralık 2022, Pazartesi
Yunanistan'ı "Bayraktar Kızılelma" korkusu sardı! Manşetlere yansıdı: Nasıl başa çıkacağız?
Yunanistan'da Türk savunma sanayiinde atılan adımlar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelma'nın adından bile endişe duyan Yunan basını 'Nasıl başa çıkacağız?' sorusunu sordu.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 16:45
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