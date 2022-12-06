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Son dakika: Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatları | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Son dakika: Yunanistan’ın Adalar’daki tatbikatları | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen mevkidaşı ile düzelenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Rüzgar eken fırtına biçer" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini yaparız" dedi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen mevkidaşı ile düzelenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yunanistan buraları silahlandıramaz. Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız, bir gece ansızın. Rüzgar eken fırtına biçer, barış istemiyorsan bizde gerekeni yaparız.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekledik. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ama maalesef bu iki ülkede terör örgütleri destek buluyor. Madrid'deki toplantıda imzalanan ahidname gösteriyor ki beklentilerimiz karşılık buluyor. İsveç'teki yeni hükümetle birlikte olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da kaldırdıklarını söylediler.

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