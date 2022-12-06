Son dakika: Yunanistan’ın Adalar’daki tatbikatları | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekledik. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ama maalesef bu iki ülkede terör örgütleri destek buluyor. Madrid'deki toplantıda imzalanan ahidname gösteriyor ki beklentilerimiz karşılık buluyor. İsveç'teki yeni hükümetle birlikte olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da kaldırdıklarını söylediler.