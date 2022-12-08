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Turkuvaz Medya Grubu’nda dev zirve! Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri'ne Başkan Erdoğan'dan video mesaj

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Turkuvaz Medya Grubu’nda dev zirve! Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri’ne Başkan Erdoğan’dan video mesaj

Son dakika haberleri... Sabah Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen ‘Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri’ne video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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