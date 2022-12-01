Yılın son MGK toplantısında gündem kara harekatı! Masada diplomasi sahada taarruz! 3 kritik hedef belirlendi
Milli Güvenlik Kurulu yılın son toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda Pençe Kılıç Harekatı, Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekatı için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak. Öte yandan TSK'nın Suriye'ni kuzeyine yapacağı kara harekatı öncesi kritik hedefler belirlendi. Türkiye bir yandan terör örgütü hedeflerini vururken bir yandan da masada ABD ve Rusya ile diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.
GÜNDEM PENÇE KILIÇ HAREKATI
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.
Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekatı için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Yılın 6'ncı ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.
FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.
Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.
TAHIL SEVKİYATININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK
Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında.
Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.
Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.
MASADA DİPLOMASİ SAHADA TAARRUZ! 3 KRİTİK HEDEF BELİRLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı'na devam ediyor. Operasyonun kara bölümü için hazıklıklar tamamlandı. TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilk hedefinde Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rıfat, Münbiç, PKK/YPG terör örgütünün merkezi olan Ayn el Arap var.
Suriye'nin kuzeyinde kara operasyonu öncesinde tansiyon yükselirken ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu iddia yalanlanmazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek bu konuda konuşmayacaklarını açıkladı.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.
Bu arada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Akar, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
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