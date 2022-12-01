Yılın son MGK toplantısında gündem kara harekatı! Masada diplomasi sahada taarruz! 3 kritik hedef belirlendi

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yılın 6'ncı ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.