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Suriye'ye kara harekatı sinyali! ABD'den flaş hamle geldi! PKK ile aynı anda harekete geçtiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Suriye’ye kara harekatı sinyali! ABD’den flaş hamle geldi! PKK ile aynı anda harekete geçtiler

ABD Savunma Bakanlığı trafından yapılan açıklamada Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarından kaynaklı olarak ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediği de belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

SAHADA DEVRİYE SAYISINI AZALTTIK

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

PKK İLE ABD AYNI YOLDA

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

ABD ASKERİ BÖLGEDEN ÇEKİLMEYECEK

Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

BAKANLAR SEVİYESİNDE GÖRÜŞME OLACAK

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi.

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