Terör örgütü PKK/YPG’de kara harekatı korkusu

TÜRKİYE SÜRE VERDİ

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Türkiye, Suriye hükümeti güçlerinin Tel RIfat'tan çekilmesine yönelik anlaşmanın sağlanması için Rusya'ya bir talepte bulundu.

Rusya'nın Türkiye'nin talebini kabul ettiği ve Suriye güçlerinin yanı sıra PKK/YPG militanlarını da Tel Rıfat bölgesinden çekilmeye ikna etmeye çalışıyor.

Ankara'nın Moskova'ya taleplerinin karşılanması için süre verdiğini, aksi takdirde askeri operasyona başlayacağını bildirdiğini aktardı.

Londra merkezli Al-Araby al-Jadeed gazetesi ise Türkiye'nin kara harekatına hazırlanırken bir yandan da Rusya'yla görüşmeleri sürdürdüğünü yazdı.