AK Parti ’Siyaset Akademisi Kadın’ başlıyor! İlk ders Başkan Erdoğan’dan | Kayıt için son gün 3 Aralık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde İstanbul'da AK Parti Siyaset Akademisi kadın programında ilk dersi verecek. AK Parti, siyasette daha çok insanın yer almasını desteklemek için her yıl düzenlediği siyaset akademisini bu yıl sadece kadınlara ayırdı.



Siyaset akademisi kadın programı başvuruları başladı. Akademiye kayıt için son gün 3 Aralık olarak belirlendi ve kayıt için parti üyeliği şartı da aranmıyor. Amaç her alanda olduğu gibi siyaset alanında da daha çok kadının söz ve bilgi sahibi olması. Kadınlar, 3 hafta sürecek akademide 8 farklı ders alacak.