27 Kasım 2022, Pazar
SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye'ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı birinci haftasını tamamlarken, hava ve kara ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri sürüyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler kara harekatına çevrildi. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı. Peki, Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Kara harekatı son durum nedir? İşte son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 20:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 20:59
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