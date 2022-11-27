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SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye'ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı birinci haftasını tamamlarken, hava ve kara ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri sürüyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler kara harekatına çevrildi. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı. Peki, Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Kara harekatı son durum nedir? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022 20:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 20:59
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SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye’ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!

Kara harekatı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklamaları sonrası "Kara harekatı olacak mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Kara harekatı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye’ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!

SURİYE'YE KARA HAREKATI SON DURUM NEDİR?

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüşerek, devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak" dedi.

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SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye’ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler kara harekatına çevrildi.

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SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye’ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Akar'ı, tüm komutanları ve Mehmetçiği selamlayarak sözlerine başlayan Erdoğan, gerçekleştirilen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Harekatta, hain saldırılar sonucu şehit olan Mehmetçiklerimizin olduğunu hatırlatan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

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SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye’ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!

"MÜCADELENİN NETİCESİ DE ÇOK İYİ, HAYIRLI OLACAK"

Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor ve inanıyorum ki bundan sonda da kalmayacak. Şehadet yolu çok mukaddes, kutlu bir yol. Bu kutlu yolda da Mehmetçiğimizin bugüne kadar verdiği mücadele herkesin özellikle de siz komuta kademesinin malumudur. Şu anda çok zor kış şartlarında gerek Pençe Kilit ile Zap'ta, gerekse Suriye'nin kuzeyinde böyle önemli bir mücadele böyle önemli bir zamanda veriliyor. İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi de çok iyi, hayırlı olacak."