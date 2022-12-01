01 Aralık 2022, Perşembe
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2022’nin son MGK’sı bugün! İşte gündemdeki başlıklar
2022 yılının son Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine yönelik plalanan kara harekatı olacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.