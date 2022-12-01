01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2022’nin son MGK’sı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

2022’nin son MGK’sı bugün! İşte gündemdeki başlıklar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 08:33
2022 yılının son Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine yönelik plalanan kara harekatı olacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2022’nin son MGK’sı bugün
2022’nin son MGK’sı bugün
Türkiye’nin Suriye planı! KKTC gibi bir devlet...
Türkiye'nin Suriye planı! "KKTC gibi bir devlet..."
Düzce’de İmamoğlu’na tepki: Elleme beni
Düzce'de İmamoğlu'na tepki: Elleme beni
Nevşin Mengü’den 6’lı masaya ’beceriksiz’ tepkisi
Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'beceriksiz' tepkisi
69 fezleke Meclis Başkanlığı’na ulaştı
69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı
Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Dosyası İstanbul’a gönderildi
Dosyası İstanbul’a gönderildi
CENTCOM PKK/YPG’nin arka bahçesi mi?
CENTCOM PKK/YPG'nin arka bahçesi mi?
6’lı masada rota Gül’e dönüyor
6’lı masada rota Gül’e dönüyor
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
MGK’da son toplantı yarın!
MGK'da son toplantı yarın!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster