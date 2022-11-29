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Teröristbaşı Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı: Kara harekatından endişeliyiz Türklere daha sert mesajlar verin

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Teröristbaşı Mazlum Kobani ABD’ye yalvardı: Kara harekatından endişeliyiz Türklere daha sert mesajlar verin

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemeyi planladığı kara hareketına ilişkin terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin İngiliz medyasına konuşurken adeta ABD'ye destek için yalvardı. Endişe duyduklarını söyleyen teröristbaşı "ABD Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli" dedi. İşte detaylar...

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşurken adeta ABD'ye Türkiye'nin düzenlemeyi planladığı kara harekatı için yalvardı.

ABD'NİN GARANTÖRLÜĞÜ DE KURTARAMAYACAK

Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası, Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı endişeli olduklarını söyleyen teröristbaşı Şahin, "Türk ordusunun Suriye'de yeni bir operasyonu yapmasıyla alakalı söz konusu açıklamaları ciddiye alıyoruz. ABD'nin garantörlüğüne rağmen Türkiye'nin kara operasyonu yapma ihtimaline karşı halen endişeleniyoruz" dedi.

Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin, ABD'nin Türkiye'ye daha sert mesaj vermesini gerektiğini söyledi.

Ferhat Abdi, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin hava operasyonlarını püskürtemeyecek kadar zayıf olduğunu söyledi.

ABD OPERASYONA KARŞI ÇIKTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de düzenlemeyi planladığı kara harekatına ilişkin "Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD’den Türkiye’nin kara harekatına ret!

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