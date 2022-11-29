Teröristbaşı Mazlum Kobani ABD’ye yalvardı: Kara harekatından endişeliyiz Türklere daha sert mesajlar verin

ABD OPERASYONA KARŞI ÇIKTI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de düzenlemeyi planladığı kara harekatına ilişkin "Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.