Suriye’ye karadan terör operasyonu! Dünya Türkiye’nin farkında: Durduracak güç yok

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAREKAT MESAJI

Konya'da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.' ifadelerini kullanmıştı.

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