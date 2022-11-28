Suriye'ye karadan terör operasyonu! Dünya Türkiye'nin farkında: Durduracak güç yok
TSK'nın Suriye'ye kara harekatı kapsamındaki hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Konuya ilişkin İsrail'den gelen bir yorum dikkat çekti. İsrailli emekli asker Zvi Bar, Haaretz gazetesindeki köşesinde Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu, bu operasyonda Türkiye'yi durduracak güç olmadığını ifade etti.
Terör örgütü PKK'nın İstanbul ve Gaziantep saldırılardan sonra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara harekatı mesajı dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Haaretz gazetesinde bir analiz kaleme alan İsrailli emekli asker Zvi Bar, Türkiye'nin Suriye operasyonu için hazır olduğunu, Rusya ve ABD'nin buna engel olamayacağının altını çizdi.
Türkiye son dönemde PKK terör örgütünün sivilleri hedef aldığı eylemlerinin ardından terör tehlikesini ortadan kaldırmak için sınır ötesi operasyona hazırlanıyor.
PKK'nın İstanbul ve Gaziantep saldırılarından sonra Pençe Kılıç Hava Operasyonu ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara harekatı mesajı verdi.
BEKLENEN SURİYE OPERASYONU DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
Türkiye'nin bu yöndeki hazırlıkları devam ederken konu dünya kamuoyunun da gündeminde. Özellikle bölge ülkeleri Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda İsrail gazetesinde emekli asker Zvi Bar bir yazı kaleme aldı.
İSRAİL MEDYASINDA OPERASYON ANALİZİ
Türkiye'nin son dönemde diplomatik adımlarını yorumlayan Bar, Suriye operasyonunun kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye'nin önüne kimsenin engel koyamayacağını belirtti.
Bar söz konusu yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığına dikkat çekerken bölgedeki iki güç olan Rusya ve ABD'nin konu hakkındaki tutumlarını değerlendirdi.
"RUSYA VE ABD OPERASYONA ENGEL OLAMAZ"
Rusya'nın Türkiye karşısında Ukrayna savaşı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri süreci nedeniyle elinin zayıfladığını belirten Bar, ABD yönetiminde de benzer bir durumun yaşandığının altını çizdi.
Bar yazısında, "Erdoğan Suriye'ye operasyona karar verirse Rusya'nın yoluna çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Daha karmaşık ikilem ABD'ninki olacaktır. Biden Türkiye'ye yeni F-16 uçaklarının satışı için en hevesli lobici haline geldi." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAREKAT MESAJI
Konya'da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak, her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.' ifadelerini kullanmıştı.
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