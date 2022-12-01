Kimin cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz? İşte son anket sonuçları | Genar'ın seçim anketinden gelen sonuçlar; Başkanlık yarışında 3 ayda yüzde 7'lik sıçrama
Son dakika haberine göre Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında GENAR'ın yaptığı son seçim anketi çalışmasını ve oy oranlarını okurlarıyla paylaştı. Cumhur İttifakı ve karşısındaki Millet İttifakı'nın vatandaşın gözündeki durumu, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle ilgili eğilimler ve son seçim anket sonuçlarını aktaran Barlas seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının 3 ayda yüzde 7 arttığını da belirtti.
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü yazısında GENAR araştırma şirketinin son seçim anketine dair neticeleri okurları ile paylaştı. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar;
GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketi sonuçları elime ulaştı. GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın da bu anket sonuçları konusundaki analizleri oldukça çarpıcı.
SON DÖNEMDE MİLLET İTTİFAKI'NA GÜVENSİZLİK HAD SAFHADA
İhsan Aktaş'a göre, kamuoyunun yakından takip ettiği gibi 6 ay önce büyük bir rüzgârı arkasına alan Millet İttifakı'na yönelik son dönemde büyük bir güvensizlik meydana gelmiş.
KAVGALI ADAYLIK AÇIKLAMALARI VE FİKİR AYRILIKLARI TEPKİ DOĞURDU
Önce HDP ve İyi Parti kavgası, sonrasında İyi Parti ile CHP arasındaki fikir ayrılıkları... Meral Akşener ve bazı İyi Partili yöneticilerin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki sert açıklamaları, Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen üyeleri arasında büyük bir güvensizlik oluşturmuş.
HÜKÜMETİN PEŞ PEŞE ADIMLARI
Hükümet cephesine gelince... GENAR'ın araştırmasına göre Cumhur İttifakı'nda işler iyi gidiyor. Asgari ücret artışı... Toplu konut hamlesi... Sözleşmeli personele kadro... EYT sorununun çözüme kavuşturulması... Dış politikadaki başarılı diplomasi...
ERDOĞAN'IN OYLARINDA HIZLI ARTIŞ
Terörle etkin mücadele... Küresel krize rağmen güven veren lider karizması...
Tüm bunlar Erdoğan'ın oylarının hızlı şekilde yükselişine neden olmuş. Sadece toplu konut hamlesi AK Parti'nin oylarını 2 puan artırmış. Togg'un seri üretime geçmesi de bu yükselişin kalıcı olmasına yol açmış. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince... "Kimin cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz?" sorusuna 3 ay önce "Erdoğan" cevabını verenlerin oranı yüzde 42 civarındaymış. Bugün ise rakam yüzde 49'a çıkmış.
KILIÇDAROĞLU YÜZDE 16'LARDA
İkinciyi merak ediyorsanız söyleyeyim. İkinci sırada yüzde 16 ile Kılıçdaroğlu geliyor. Kemal Bey'i ise sırasıyla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş takip ediyor. İmamoğlu artık hayallerini 2028'e ertelemiş görünüyor.
Peki Erdoğan kazanır ve Cumhur İttifakı Meclis'teki çoğunluğunu kaybederse ne olur?
İhsan Aktaş, böyle bir risk görmediğinin altını çiziyor. AK Parti hızla kendini yüzde 40'ın üstüne atmış ve 2018 yılında aldığı oy oranını yakalamasına az kalmış. Peki AK Parti rehavete kapılır mı? İhsan Aktaş'a şuna dikkat çekiyor: "AK Parti bundan önceki seçim süreçlerine girerken hep oy oranları yüksekti. Seçimlere yaklaşıldıkça oyları düştü. Şimdi ise seçim sürecine girerken oyları çok düşüktü ve hızla yükselişe geçti. Yani ortada bir rehavet değil, kazanma ihtimalinin hızla yükselmesinin neden olduğu bir motivasyon var."
Bir de şunun altını çiziyor İhsan Aktaş: "AK Parti 2019 yerel seçimlerinde çok büyük bir ders aldı. Rehavetin sonuçlarını biliyor. Ayrıca Erdoğan öyle motive ki asla kimsenin rehavete kapılmasına izin vermez."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
- Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? OGM İŞKUR işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorgulama ekranı...
- MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Çöp Adam 1. bölümde neler yaşandı? Çöp Adam son bölüm özeti...
- Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
- EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...
- Çöp Adam dizisi oyuncuları kimdir, hangi oyuncu kimi oynuyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
- Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?
- Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...