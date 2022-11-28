Suriye’ye kara harekatı artık an meselesi! Mehmetçik ABD’ye sürpriz yapabilir! Başkan Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

ABD'YE SÜRPRİZ OLABİLİR

Burada yeni bir bölge oluşturulmaya çalışıyor ABD. Türkiye bu bölgeden gelecek saldırılara karşı hukuki olarak operasyon yapabilir. Türkiye bu operasyonu nereye düzenleyecek. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gözüküyor şu an için. ABD'nin Türkiye'nin girmesini istemediği Derbesiye, Kamışlı da hedefler arasında olabilir.

Türkiye Pençe Kılıç ile ABD'nin kırmızı çizgi olarak gördüğü yerlere müdahale etti. Türkiye'nin konjektürel olarak bir avantajı var.