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Suriye'ye kara harekatı artık an meselesi! Mehmetçik ABD'ye sürpriz yapabilir! Başkan Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

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Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Suriye’ye kara harekatı artık an meselesi! Mehmetçik ABD’ye sürpriz yapabilir! Başkan Erdoğan ile Esad görüşecek mi?

A Haber ekranlarına konuk olan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemeyi planladığı kara harekatı ve Başkan Erdoğan ile Esad arasındaki olası görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Babacan operasyonun hangi bölgelere yapılabileceğini paylaşırken, Başkan Erdoğan ile Esad'ın görüşmesine ilişkin "Esad yeniden topraksal bütünlüğü için Türkiye'ye ihtiyaç duyacaktır." ifadelerini kullandı. Peki Suriye'ye kara harekatı ne zaman olacak? İşte detaylar...

Türk askerinin Suriye ve Irak'ta düzenlediği Pençe Kılıç harekatı sonrası gözler karadan düzenlenecek harekata çevrildi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan A Haber ekranlarında operasyona ilişkin olası senaryoları değerlendirdi.

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan'ın öne çıkan sözleri:

TERÖR DEVLETİ VAROLUŞSAL BİR TEHDİT

Biz 2016 yılında sonra özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye olarak çok farklı bir faza geçtik. Suriye'de özellikle 2014 yılında beri Dicle ile Fırat arasına sistematik olarak yerleştiği daha doğrusu Suriye'nin kuzeyine Suriye PKK'sını yerleştirdiğini görüyoruz. Aşama aşama geldiğimiz noktada bugün biz Fırat ile Dicle arasındaki stratejik bölgede Türkiye'ye yönelik varoluşsal tehdit olarak bir terör yapılanması terör devleti söz konusu.

DEVLETİMSİ YAPI HAZIRLIĞI

Yani Kobani'den itibaren Suriye'nin bütün kuzey coğrafyasında demografik olarak bir temizlik yaptılar. Yani orada Suriye PKK'sının tamamen hakimiyetini ele alındığı Kürtlerin, Arapların veya Türkmenlerin veya farklı mezhepteki insanların oradan sürüldüğü ve tamamıyla terör yapılanması bir devletimsi yapı hazırlığına girişildiği bir operasyon vardı.

HDPKK'DAN ALGI OPERASYONU

Hatırlayalım 6-8 Kobani olayları esnasında Suruç'a süpürülmüş olan özellikle Kürtler ve Ezidiler geldiler. O bölgede devlet 2 gün içerisinde çok ciddi çadır kentler kuruldu. Bu olaylar esnasında HDP ve PKK'nın bölgedeki propagandası çok farklıydı. Türkiye'yi Kürtlere baskı politikası uyguluyor diye propaganda yapmaya kalkıştılar. Tersinden bir algı operasyonuna kalkıştılar. Yani aslında geldiğimiz zemin aslında böyle sorunlu bir zemin.

3 HAREKAT YAPILDI

Bölgede fiili bir süpürülme var bunun yanında ABD'nin koordinatörlüğünde teröre alan tahkimatı yapılmış durumda. Burada Türkiye 3 tane temel askeri operasyon yaptı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bu nedenle yapıldı. 2019 yılında Ankara anlaşmasıyla neler olduğunu ABD ve Rusya'nın apar topar Türkiye'ye geldiğini hatırlayalım.

ABD VE RUSYA SÖZLERİNİ TUTMADI

30 kilometrelik terörden arındırılmış bir bölge ve üç bölgede terörün ve PKK'nın temizlenmesine ilişkin Rusya ve ABD'den kesin taahhütler gelmişti. Ama bu iki ülke de sözlerini tutmadı.

ABD YENİ HAZIRLIK YAPIYOR

Geçtiğimiz aylarda ABD Suriye'ye uyguladığı ambargoda YPG'nin kontrolündeki bölgeleri çıkardı. Bu ABD'nin yeni bir hazırlıkta olduğunu gösteriyor.

ABD'YE SÜRPRİZ OLABİLİR

Burada yeni bir bölge oluşturulmaya çalışıyor ABD. Türkiye bu bölgeden gelecek saldırılara karşı hukuki olarak operasyon yapabilir. Türkiye bu operasyonu nereye düzenleyecek. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arab gözüküyor şu an için. ABD'nin Türkiye'nin girmesini istemediği Derbesiye, Kamışlı da hedefler arasında olabilir.

Türkiye Pençe Kılıç ile ABD'nin kırmızı çizgi olarak gördüğü yerlere müdahale etti. Türkiye'nin konjektürel olarak bir avantajı var.

ESAD İLE GÖRÜŞME

İran da Türkiye'ye bu konuda sorun çıkarmayacak gibi görünüyor. Esad açısından Türkiye ile işbirliği büyük bir kazanım yaratabilir. Esad yeniden topraksal bütünlüğü için Türkiye'ye ihtiyaç duyacaktır.

Kara harekatı artık an meselesi!
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