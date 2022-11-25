Türkiye eski Türkiye değil! Çadırlar 3 saatte kuruldu
Düzce'deki depremde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 saat 47 dakika sonra kente ulaşıp, depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. 1999 Gölcük depreminde ise dönemin Başbakanı Bülent Ecevit yönetimi, tam üç gün sonra depremin etkili olduğu Yalova, Sakarya ve İzmit'in ilçelerine ulaşabilmişti.
Düzce'de önceki gün meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin doğal afetler ve olası krizlere karşı gösterdiği acil refleksi bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem, saat 04.08'de meydana geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2 saat 47 dakika sonra, yani 06:55'te, Düzce'ye ulaştı. 07:08'de ise Gölyaka'ya geçti. 07:16'da ise canlı yayına bağlanarak devletin vatandaşın yanında olduğunu bildirdi ve son durum hakkında bilgi verdi.
ANINDA ÇADIR, YATAK, SICAK YEMEK
Bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Kızılay, bakanlıklar, belediyeler ve derneklerden 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi. 14 bin 210 battaniye, 20'si genel maksat, 674'u aile yaşam çadırı olmak üzere 694 çadır, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti, bin 358 ısıtıcı ve 5 mobil mutfak TIR'ı gönderildi.
Kızılay 12 bin sıcak yemek, 13 bin çorba, 23 bin ikramlık malzeme, 18 bin meyve suyu ve 5 bin su dağıttı. Afet Psikososyal grubu bin 735 kişiye psiko-sosyal destek verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye intikal etti. Düzce genelinde bina hasar tespit işlemi sonucu 321 yapıda hasar kayıt altına alındı.
1999 DEPREMİNDE DEVLET 3 GÜN SONRA ULAŞTI
20 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1999 Gölcük depreminde ise dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, saatler sonra bilgilendirilmişti devlet saat 10:00 civarında bölgeye iletişim kurabildi. Oysa deprem sabaha karşı 03:01'de meydana gelmişti. Gerekçe olarak da 'Uyandırmaya kıyamamaları' gösterilmişti. Depremin yıkıcı etki gösterdiği Yalova, Sakarya ve İzmit'in ilçelerine devlet üçüncü günden sonra ulaşabilmişti.
DEPREMZEDELER SABAHA KONUŞTU
Evleri hasar gören ve ilk gecelerini depremden hemen sonra kurulan çadırlarda geçiren depremzedeler SABAH'a konuştu.
Ramazan Cinali: "1999 depreminde çadırlar 3-4 gün sonra kuruldu. Bakanları ise bir hafta sonra görebildik. Şimdi ise 40 dakika sonra AFAD ve kolluk kuvvetleri, birkaç saat sonra da bakanımız Gölyaka'ya geldi. Afetten bir saat sonra adeta çadır kent kuruldu. Devletimiz vatandaşın yanında. Bay Kemal nerede?. 1999'da, bu yapılanların 10'da birini görmedik. Evimiz nhasar görmedi ama tedbir amaçlı çadırda kaldık. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin en alt kademesinde çalışanlara kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun.
Sevim Sağlam: "1999 depremi bir felaketti. O depremden sonra alınan tedbirler, yapılan çalışmalar bu kez felaketi önledi. Devletimle ve devlet başkanımla gurur duyuyorum. Türkiye eski Türkiye değil."
Erdi Parlak: "Geceyi, AFAD'ın kurduğu çadırda geçirdik. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar."
Nuray Ekşi: "Korktuğum için bu gece çadırda kaldık. Devletimiz çadır kurmuş. Battaniye dağıttılar. Yemekler dağıtılıyor. Bütün ihtiyacımızı giderdiler. Allah razı olsun."
Oktay Şanlı: "Depremin hemen ardından, TIR'lar dolusu yardım malzemesi, çadır, battaniye, gerekli bütün ihtiyaçlar geldi. Evimizde hasar yok ama korktuğumuz için çadırda kalıyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."
Ramazan Şirin: "Evimizde hasar yok ama torunlarımız korktuğu için çadırda kalıyoruz. 1999 depremine göre bugün her şey dört dörtlük. Devletimizden Allah razı olsun."
Yıldız Çakmak: "1999 depreminde bu çadırları bir hafta sonra gördük. Şimdi ise birkaç saat geçmeden çadırlar kuruldu. Bunu da yapabilmek bir başarı."
Muteber Gedik: "Çadırda 8 kişi kalıyoruz. 2 oğlum, 2 torunum ve bizler varız" Gece çok güzel geçti, evimizden daha rahattı.
Meryem Yıldız: "Çadırda ben, annem, ablam, 2 küçük çocuğum ve erkek kardeşim kaldık. Ağabeylerim de yan taraftaki çadırda, onların da 2 küçük çocuğu var."
SOYLU, ÇADIRLARI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölyaka'da, deprem nedeniyle geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kültür Park ile pazar yerine kurulan çadırları ziyaret etti. Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunlarını dinledi.
GÖLYAKA'DA 128 ÇADIR KURULDU
Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, "10 farklı noktada, 128 çadır kuruldu. Evleri hasar gören ya da deprem korkusu yaşayan 627 kişi, geceyi çadırlarda geçirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CUMA HUTBESİ PDF | 25 Kasım Cuma Hutbesi Diyanet yayımladı mı? Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? Ankara, İstanbul, İzmir CUMA VAKİTLERİ
- FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe stadı adı değişti mi? Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu yeni ismi ne oldu?
- 2023 YKS TAKVİMİ | YKS ne zaman yapılacak? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?
- e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?
- 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...
- 2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?
- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
- e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...
- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
- ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...
- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI