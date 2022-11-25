Türkiye eski Türkiye değil! Çadırlar 3 saatte kuruldu

Kızılay 12 bin sıcak yemek, 13 bin çorba, 23 bin ikramlık malzeme, 18 bin meyve suyu ve 5 bin su dağıttı. Afet Psikososyal grubu bin 735 kişiye psiko-sosyal destek verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye intikal etti. Düzce genelinde bina hasar tespit işlemi sonucu 321 yapıda hasar kayıt altına alındı.