Düzce depremi üstünden 24 saat geçmesine rağmen vatandaş korku içinde bekliyor: Evimize giremiyoruz | Devlet imkanlarını seferber etti
Türkiye'yi sarsan 5,9 büyüklüğündeki Düzce depreminin yankıları devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası devlet kademesi Düzce'ye akın etti, tüm imkanlar seferber edildi. Fay hattı üzerinde bulunan Düzce'de yaşayan vatandaşlar ise gece evlerine giremedi. Toplam 212 artçı sarsıntının gerçekleştiği bölgede 24 saat geçmesine rağmen açıklamalarda bulunan vatandaşlar, "Korkudan evimize giremiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi korkuttu. Gözlerin çevrildiği Düzce depreminde 93 kişi yaralandı. Düzce'de yaşayan birçok vatandaş gece evine giremedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletin tüm imkanları seferber edilirken, hasar tespit çalışmaları da yapıldı.
DÜZCE'DE OKULLAR CUMA GÜNÜ DE TATİL EDİLDİ
Düzce Valisi Cevdet Atay, okulların ilde 24-25 Kasım tarihlerinde olmak üzere iki gün tatil edildiğini belirterek "Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere." dedi.
Düzce Valisi Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama okullarda eğitim ve öğretimin 24-25 Kasım olmak üzere iki gün süreyle tatil ediğini duyurdu.
14 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.
Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
"MİLLETİMİZİN EMRİNE AMADEYİZ"
Düzce depremi sonrası kısa sürede bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunmuştu.
Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
"Evet deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamamız. Ani müdahale, anında müdahale, bütün ekiplerin anında müdahalesi… Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar ülkemizin, devletimizin, milletimizin kapasitesiyle bu kadar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesiller çok daha iyi yapacaklar. Bütün dünyaya örnek şekilde gerçekleştirecekler."
24 GEÇTİ KORDU SÜRÜYOR
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 24 saat geçti. Vatandaşlar korkudan evlere giremezken kimisi çadırlarda, kimisi de parkta yatarak sabah olmasını bekledi. Depremi ilk kez yaşayan genç kız gözyaşlarına boğulurken, bir diğer vatandaş da panik atak hastası olması sebebiyle eve girmeye korktuğunu söyledi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 saat geçti. AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor. Eve gitmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu. Çok tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar, tekrardan deprem olacağı korkusuyla eve gidemediklerini söyledi.
"UYURSAM TEKRAR DEPREME YAKALANACAĞIM DİYE KORKUYORUM"
Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, "Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum" dedi.
"DEPREM SIRASINDA PANİK ATAK GEÇİRDİM"
Panik atak hastası olduğunu söyleyen Murat Mercan, "Deprem riski bitene kadar çadırda kalacağım. Annem ve babam evde ancak ben korkudan evde duramadım. 17 Ağustos depremini yaşadığım için bu panik atağı hala üstümde atamadım. Depremde kendimi nasıl dışarıya attığımı bilmiyorum, panik atak geçirmişim ve ailem ambulansa haber vermiş. Allah devletimize zeval vermesin, onlar sayesinde çadırımıza kavuştuk. Hala korkuyorum, uyuyabileceğimi zannetmiyorum. Tekrardan olacakmış gibi hissediyorum. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.
"KÖPEĞİMİZİ DE YANIMIZA GETİRDİK"
Uyuyamadığını söyleyen Meryem Özata, "Korkudan eve giremediğimiz için bu gece çadırda kalacağız. Çok sallandık, ara ara yine sallanıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırlara geldik. Köpeğimizi de yanımıza getirdik, o da çok korktu. Hala uyuyamıyorum, dünden beri gözüme uyku girmedi" şeklinde konuştu.
"ÇOK KORKTUM, ÇIKAMAYACAĞIZ SANDIM"
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Meliha Özata, "Daha önce deprem hiç yaşamadım. Depreme uykuda yakalandım. Çok korktum, çıkamayacağız sandım" ifadelerini kullandı.
"24 SAAT GEÇTİ, HALA UYUYAMADIK"
Uyuyamadıklarını söyleyen Arife Çoşkun, "Apartmanlarımız ayakta ama eşyalarımızın hepsi yıkıldı. Korkudan evlere giremiyoruz, çadırlarda kalacağız. 24 saat geçti hala uyuyamadık" dedi.
Nebahat Çetin ise "Sallantıyla uyandık. Mobilyalarımızın hepsi devrildi. Kalkıp çıkamadık, sonradan toparladık kendimizi. Eve gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.
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