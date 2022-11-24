Düzce depremi üstünden 24 saat geçmesine rağmen vatandaş korku içinde bekliyor: Evimize giremiyoruz | Devlet imkanlarını seferber etti

Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Evet deprem oluyor ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamamız. Ani müdahale, anında müdahale, bütün ekiplerin anında müdahalesi… Milletimizin emrine amadeyiz. Gücümüzün yettiği kadar ülkemizin, devletimizin, milletimizin kapasitesiyle bu kadar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesiller çok daha iyi yapacaklar. Bütün dünyaya örnek şekilde gerçekleştirecekler."

24 GEÇTİ KORDU SÜRÜYOR

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 24 saat geçti. Vatandaşlar korkudan evlere giremezken kimisi çadırlarda, kimisi de parkta yatarak sabah olmasını bekledi. Depremi ilk kez yaşayan genç kız gözyaşlarına boğulurken, bir diğer vatandaş da panik atak hastası olması sebebiyle eve girmeye korktuğunu söyledi.