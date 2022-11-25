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Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

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