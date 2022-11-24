Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Depremden önce de görülebilir mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Deprem sonrası ortaya çıkan ışık hüzmesi farklı kentlerde görüldü. Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunu.
Düzce'de 5,9'luk depremin ardından AFAD verilerine göre bölgede sismik hareketlilik devam ediyor ve 201'in üzerinde artçı deprem oldu.
En merak edilen konulardan bir tanesi de deprem sırasında gerçekleşen ışık patlamaları.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Deprem öncesinde yerin içinde yer altında 8-10 km derinlikte çok büyük bir basınç oluşmaya başlıyor, kayaların üzerinde ciddi bir gerilim oluşmaya başlıyor. Kayalar o gerilime kırılmamak için direniyor. Fakat oradaki gerilim kırılma direncini aştığı zaman kırılıyor ve deprem oluyor.
Deprem olduğu anda o bölgedeki kayaların içindeki bütün malzemeler bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Mesela iyonlar o fay hattı boyunca yüzeye doğru yükselmeye başlıyorlar ve iyonlar yüzeye kadar geldiklerinde atmosferle karşılaşıyorlar orada bir iyonlaşma gerçekleşiyor böylece oradaki şey ışığa dönüşüyor elektriksel bir üretim söz konusu burada.
Tabii bölgede gazlarla ilişkili olaylar da varsa gazlar da işin içine karışıyor bazen renkli bir şekile dönüşüyor oradaki ışık hüzmesi.
Sismik dalganın kendisi ilerliyor burada belli bir yerde yüzeye kadar çıkma işlemi gerçekleşiyor ve bu şekilde bir görüntü oluşuyor yeryüzünde.
200-300 yıl boyunca orada enerji birikiyor. Kayalar o enerjinin direncini aşmaya çalışıyorlar ve o aşıldığı anda deprem oluyor zaten kırılma gerçekleşiyor.
O kayanın içindeki elementler belli reaksiyonlar iyonlaşma aşamasına fay boyunca yukarı doğru çıkıyorlar. Atmosferle karşılaştığında bir şekilde deşarj oluyor. Biz onu ışık hüzmesi olarak görüyoruz.
DEPREMDEN ÖNCE DE GÖRÜLEBİLİR Mİ?
Depremden önce de görülebilir. Bazen deprem çalışmalarında da kullanılıyor 1 hafta 2 hafta önce gözlenebiliyor bunlar özellikle büyük depremlerden önce 6,5 – 7 gibi mesela Elazığ depreminde bunları görmüştük deprem sırasında yine benzer ışık hüzmeleri gelişmişti.
Türkiye'nin kabuğu da buna uygun. 6 ve üstü depremlerde bu tür ışık görüntülerini insanların gözlemlemesi çok doğal.
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