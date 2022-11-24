Işık hüzmesi ve ürkütücü sesin nedeni ne? Depremden önce de görülebilir mi? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

Deprem olduğu anda o bölgedeki kayaların içindeki bütün malzemeler bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Mesela iyonlar o fay hattı boyunca yüzeye doğru yükselmeye başlıyorlar ve iyonlar yüzeye kadar geldiklerinde atmosferle karşılaşıyorlar orada bir iyonlaşma gerçekleşiyor böylece oradaki şey ışığa dönüşüyor elektriksel bir üretim söz konusu burada.