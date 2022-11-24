Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremin izleri ortaya çıktı! İşte 5,9’luk depremin fay kırığı
Dün Türkiye 04.08 saatlerinde gözlerini Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremle gözlerini açtı. Bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken A Haber deprem bölgesinden son durumu anbean aktarıyor. Muhabirimiz 5,9 şiddetindeki depremin izlerini ekrana taşıdı ve fay kırığını gösterdi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2022
11:36 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
11:46
Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi korkuttu. Gözlerin çevrildiği Düzce depreminde 93 kişi yaralandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Düzce'de yaşayan birçok vatandaş gece evine giremedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletin tüm imkanları seferber edilirken, hasar tespit çalışmaları da yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi.
Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
Deprem bölgesinde A Haber ekiplerinin nöbeti devam ediyor. 7 evin yıkılacağı Sarıdere Köyü'nde bulunan Hakan Suer 5,9 şiddetindeki depremin izlerini anlattı ve fay kırığını ekranlara taşıdı.