Bakanlar Süleyman Soylu ve Murat Kurum'dan Düzce depremi açıklaması! Devletten kira ve eşya yardımı! İşte verilecek rakam…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Depremin ivmesi yüksekti. Eşyalar zarar gördü. 818 hasar tespiti yapıldı. 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespit çalışması yapıyor. 90 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapacağız, 30 bin TL'ye kadar kira yardımı yapılacak." dedi. Bakan Murat Kurum'un ise konuşmasında, "600'ü aşkın hasar tespit çalışması yapan arkadaşlarımız var. 6 bina acil yıkılacak. 4 bin 316 binada hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitleri e-devletten öğrenebilecek." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz gün Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
DEPREMDE KAÇ KİŞİ YARALANDI?
93 vatandaşlarımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürmekte.
3 bin 748 personel ve 812 araç Düzce'de görev aldı. Çadırlar kurulmaya devam ediyor. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk.
Bakanlık olarak neler yaptığımızı neler yapmamız gerektiğine dair talimatları aldık. Çadır alanları oluşturduk. Çadılar kurduk ve kurmaya da devam edeceğiz. Gençlik merkezleri ve kapalı spor salonları açıldı. Vatandaşlarımız burada misafir edilmeye devam edecekler. 23 bini aşkın kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Her depremin ayrı bir özelliği var. Bu deprem çok hissedilen bir deprem oldu. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği 5.9 boyutluğunda bir deprem ama ivme olarak çok yüksek bir deprem.
DEVLETTEN KİRA VE EŞYA YARDIMI
Özellikle eşya hasarları için komisyon oluşturduk. Küçük eşya hasarlarının da tazmini için 5 bin liraya kadar sağlanabilecek talepten sonra karşılanmış olacak. Burada uygulamaya alacağımız az hasarlı yapılar var. Sıvası dökük, kaplaması, tuğlası dökülmüş yapıların tespiti yapıldıktan sonra 5-7 bin civarında destek olacağız. Esnaflarımıza da yardım edeceğiz. Onların da zararlarını hasar tespit komisyonu belirleyecek.
5 bin liradan 15 bin liraya kadar çatı hasarlarını da karşılayacağız.
Düzce'ye toplam 27 milyon TL ulaştırıldı.
20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Depremin ivmesi yüksekti. Eşyalar zarar gördü.
818 hasar tespiti yapıldı. 220 kişiden oluşan 110 ekip hasar tespit çalışması yapıyor.
90 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapacağız. Ağır hasarlı konut için 30 bin TL'ye kadar kira yardımı yapılacak
Afet bölgesiyiz, ormanlarımızdan, akarsuyularımızdan, suyumuzudan doluluğundan bahsediyoruz, ama sel bizim afetimiz. Çığ, kaya düşmesi bizim afetlerimiz. Bizim görevimiz tedbirleri almak, afetle karşılaştığımız anda birbirimizin yardımına koşmak ve dayanışma gerçekleştirmek. Bu sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle;
Seferberlik ruhu ile hareket ettik. Vatandaşlarımızın problemlerini gidermek için devletimiz seferber oldu. Mahalle mahalle köy köy gezip çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
"6 BİNA YIKILACAK"
Gölyaka merkezli deprem vesilesiyle burada hasar gören tüm mahallelerimizde tespitlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini hızlı şekilde giderme amacındayız. Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Şu an bize gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettik. Gölyaka'da 2, merkezde 4 binamız olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Bu binaların yıkımı için süreci valiliklerimiz yürütecek. Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu.
600'ü aşkın hasar tespit çalışması yapan arkadaşlarımız var.
Hasar tespitleri e-devletten öğrenebilecek.
Az hasarlı ve hasarsız binalara girilebilir.
"1100 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"
Evleri ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz.
Alt yapı, elektrik gibi hasarları da giderme süreci yaşadık. Bu depremler bize kentsel dönüşümüz ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Buraya 1100 konut daha inşa edeceğiz 'İlk evim' projesi kapsamında. Belediyemizin belirlediği 8 tane kentsel dönüşüm alanı var.
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