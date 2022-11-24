Düzce depremi sonrası gözler İstanbul’a çevrildi! Uzman isimden İstanbul depremi için flaş uyarı: Dünden daha yakın

İSTANBUL DEPREMİ DÜN OLDUĞUNDAN DAHA YAKIN

Düzce depreminin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Samet Arslan, "İstanbul depremi öyle ya da böyle olacak. İstatistik ve bilimsel olarak bakarsak İstanbul depremi için zaman doldu. Gözümüzü yummanın anlamı yok, gerçekle yüzleşmek lazım. İstanbul depremi dünden daha yakın. Yapılan çalışmaları üst üste koyduğumuzda İstanbul'da olacak deprem için bazı olasılıklar var, kırılmamış fayları hepsinin aynı anda kırılması veya sıralı olarak kırılması gibi opsiyon var. İstanbul'da 7'den aşağı, 7.3'ten yukarı olmayacak bir deprem bekleniyor" ifadelerini kullandı.