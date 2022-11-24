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Düzce depremi sonrası gözler İstanbul'a çevrildi! Uzman isimden İstanbul depremi için flaş uyarı: Dünden daha yakın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Düzce depremi sonrası gözler İstanbul’a çevrildi! Uzman isimden İstanbul depremi için flaş uyarı: Dünden daha yakın

İstanbul depremi için araştırma yapan milyonlara peş peşe uyarı gelmeye devam ediyor. Düzce depremi sonrası açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, "Gözümüzü yummanın anlamı yok, gerçekle yüzleşmek lazım. İstanbul depremi dünden daha yakın" şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arslan, "İstanbul depremi öyle ya da böyle olacak. İstatistik ve bilimsel olarak bakarsak İstanbul depremi için zaman doldu" dedi.

KIRILMASI BEKLENİYORDU VE OLDU

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce Gölyaka'daki 5.9'luk depremin sıra dışı olmadığını, beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arslan, "Zamanlaması açısından bile neredeyse tahmini güç olmayan bir deprem. Arada kırılmamış bir bölge vardı, kırılması bekleniyordu ve kırıldı." dedi.

HER YIL HAREKET EDİYOR

Arslan, "Türkiye'nde 2 büyük fay hattından Kuzey Anadolu Fayı; yüzyıllardan beri Türkiye'de büyük depremlerin olduğu fay hattı. Bu hatların birbirlerine göre hareket hızları var. Kuzey Anadolu Fay Hattında ortada bulunan bölge İç Anadolu Bölgesi, batıya doğru her yıl hareket diyor." ifadelerine yer verdi.

İŞTE BU DA DEPREM ANI

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, "Bu hareket sırasında zaman zaman sıkışmalar meydana geliyor ve bir anda kırılmaya yol açıyor. Fayın her iki tarafında hareket meydana geliyor, sıkışıyor, dayanılmayacak noktaya geldiğinde bir anda kırılıyor, işte bu an deprem anı" dedi.

Arslan, "Büyük depremleri takip ettiğinizde bu sıralama vardır. Bilimsel olarak da bu var. Kuzey Anadolu Fay Hattındaki beklediğimiz o şiddetli deprem henüz olmadı" diye konuştu.

İSTANBUL DEPREMİ DÜN OLDUĞUNDAN DAHA YAKIN

Düzce depreminin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Samet Arslan, "İstanbul depremi öyle ya da böyle olacak. İstatistik ve bilimsel olarak bakarsak İstanbul depremi için zaman doldu. Gözümüzü yummanın anlamı yok, gerçekle yüzleşmek lazım. İstanbul depremi dünden daha yakın. Yapılan çalışmaları üst üste koyduğumuzda İstanbul'da olacak deprem için bazı olasılıklar var, kırılmamış fayları hepsinin aynı anda kırılması veya sıralı olarak kırılması gibi opsiyon var. İstanbul'da 7'den aşağı, 7.3'ten yukarı olmayacak bir deprem bekleniyor" ifadelerini kullandı.

100 BİN CİVARINDA KİŞİ CİDDİ ETKİLENECEK

Prof. Dr. Arslan, böyle bir deprem olduğunda fay hattına yakın bölgelerin depremi daha şiddetli hissedeceğine işaret ederek, "İstanbul'un güney sahilinin 5 kilometrelik bir bandı, adaların karşısından başlayacak şekilde, Marmara Ereğlisi'ne kadar hatta o bölgenin depremden ciddi şekilde etkileneceği ortaya çıkıyor." dedi.

Arslan açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

Bu sonucu nereden çıkartıyoruz? Özellikle Avrupa yakasındaki zemin özellikleriyle ilgili bir durum bu. Zeminin yumuşak olduğu yerlerde; Düzce bunlardan biridir, buralarda depremin şiddeti çok daha yüksek hissediliyor.

Zeminin kayalık olduğu yerlerde az hissedersiniz. Bu bölgelerde çok ciddi hissedilmesini bekliyoruz.

Bu bölgede en az 30 bin binanın ciddi etkileneceği, 100 bin civarında vatandaşın da ciddi etkileneceği gözüküyor. Depremin kendisi felaket değil, içinde bulunduğunuz ortamın sağlam olması ya da olmaması asıl felaket" değerlendirmesinde bulundu.

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