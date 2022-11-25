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Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu!

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Mersin’de şafak vakti PKK operasyonu!

Sabahın ilk saatlerinde Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin olduğu 18 adrese operasyon düzenlendi.

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