5,9'luk depremin ardından Düzce! Depremzedelere kahvaltılık dağıtılıyor

Düzceliler 5,9'luk depremin ardından ilk geceyi sokakta geçirdi. Aileler, çocuklar ve aileler için zor bir gece geride kaldı. Düzce’de dün yaşanan depremin ardında 200’e yakın çadır kuruldu. Vatandaşa battaniye ve yiyecek yardımı yapıldı. Depremzedeler nasıl bir sabaha uyandı? Deprem bölgesinde gece nasıl geçti? Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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