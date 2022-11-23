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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

Düzce'de 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bilançosu çok ağır oldu, binlerce insanımız yaralandı ve 800'ün üstünde canımızı kaybettik. 23 yıl sonra 23 Kasım 2022'de yine Düzce'de 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve birçok ilden hissedildi. Bu depremde can kaybı yaşamadık, yıkılan binalar ise söz konusu olmadı. İşte 23 yıl sonra Düzce depreminden notlar…

A Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:49
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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Depremin ardından 109 artçı yaşandı. 50 yaralı var. 678 personel, 146 araç bölgede görev yapıyor. Beslenme ve psikososyal destek hizmetleri devam ediyor." denildi.

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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

Hatırlnacağı üzere 12 Kasım 1999 depreminin bilançosu çok ağır oldu, binlerce insanımız yaralandı ve 800'ün üstünde canımızı kaybettik. Peki 12 Kasım 1999 Düzce depremi ile 23 Kasım 2022 depremi arasındaki fark ne? Yapı stokunun bir etkisi oldu mu?

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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

Elbette bir takım farklılıklar meydana geldi. 12 Kasım 1999'dan bu yana meydana gelen depremlerle beraber gerek deprem yönetmenlikleri gerekse başta AFAD olmak üzere kurumsal anlamdaki gelişmeler deprem konusundaki temel afet bilincindeki gelişmeler toplumdaki en küçük bireye kadar indirgenmesi depreme karşı olan duyarlılığın iyi şekilde yönetildiğini göstergesi.

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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

Yapı sağlığı açısından bakıldığı zaman Düzce 12 Kasım 1999 depreminden bu yana önemli bir yol almış görünüyor.

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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

Özellikle yapılardaki iyileştirmeler, yönetmeliklere uygun binalar ve mühendislik hizmeti almış binalar deprem kuvvetleri karşısında yenilmelerin son derece zayıf olduğunu gösteriyor.