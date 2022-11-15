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Sivilleri hedef alan teröristler, bedelini misliyle ödeyecek! Milli Savunma Bakanlığından 'İstiklal saldırısı' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Sivilleri hedef alan teröristler, bedelini misliyle ödeyecek! Milli Savunma Bakanlığından ’İstiklal saldırısı’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler, bu saldırının bedelini misliyle ödeyecekler. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler" açıklaması yapıldı.

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