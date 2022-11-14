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Taksim bombacısının kana buladığı yerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adamı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!

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Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Taksim bombacısının kana buladığı yerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adamı Murat Ongun’dan tepki çeken hareket!

Taksim bombacısının yakalanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve skandallarıyla bilinen sağ kolu Murat Ongun, patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. CHP'li İmamoğlu saksı derdine düşerken, sağ kolu Murat Ongun'un ise Türkiye'yi yasa boğan yerde gülmesi tepki çekti.

Türkiye İstanbul, Beyoğlu'nda yaşanan terör saldırısına ağlarken, bugün İBB'nin eski sözcüsü Murat Ongun'dan tepki çeken bir hareket geldi.

6 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün 16.20 sularında PKK'lı terörist tarafından banka bırakılan bir bombanın patlaması sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş onlarca kişi de yaralanmıştı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu bombayı bırakan terörist ve talimatı veren hain yakalanarak gözaltına alındı.

'SAKSI' POLEMİĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün patlamanın yaşandığı bölgeye giderek esnafla görüştü. Bir esnaf İmamoğlu'na, İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen banklar ve saksılar nedeniyle tepki gösterdi.

Daha önce de uyarılarda bulunduklarını dile getiren vatandaş, şimdi burada patlama oldu, uzun süredir İBB'den bu saksı ve bankları kaldırmasını istemiştik dedi.

SAKSI VE OTURMA ALANLARI SÖKÜLDÜ

Saldırıda kullanılan bombanın İstiklal Caddesi'nde bulunan oturma alanlarına konulması nedeniyle, cadde boyunca dizili olan oturma alanları Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından söküldü.

İMAMOĞLU SAKSILARIN DERDİNE DÜŞTÜ

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada saksıların sökülmesine tepki göstererek, "Kalkıp da saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ve bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir arada ortak akılla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Türkiye 6 can kaybına ağlarken, Murat Ongun'un ise İmamoğlu'nun bu polemiğine gülümseyerek karşılık vermesi tepkilerin odağı oldu.

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