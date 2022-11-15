CHP’li Saim Diken’den 1 milyarlık vurgun! İşte hakim karşısındaki savunması

"BENİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK BİLİYORLAR''

Savunmasına devam eden Diken, ''Müştekiler parayı çalıştırdığımı duymuşlar ve kendileri gelerek paralarını verdiler. Bana 'bizim de paramızı çalıştır' dediler. Ben kendilerinden para istemedim. Bana para verdiklerinde bankadan emekli olmuştum, bir bankada altın müdürü olarak 32 yıl çalıştım. Onlar da beni banka çalışanı olarak biliyorlar'' dedi.