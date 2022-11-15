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CHP’li Saim Diken'den 1 milyarlık vurgun! İşte hakim karşısındaki savunması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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CHP’li Saim Diken’den 1 milyarlık vurgun! İşte hakim karşısındaki savunması

Piyasayı 1 milyar TL dolandırdığı öne sürülen 4 seneden 20 seneye kadar hapis talebiyle yargılanan CHP’li Saim Diken hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı Saim Diken mahkemedeki savunmasında, ‘’Şikayetçilerden para aldım ancak bunlar kendi istekleriyle verdiler. Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum’’ diye konuştu. Hakim suçun niteliği sebebiyle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Piyasayı 1 milyar TL dolandırdığı öne sürülen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanı ve ilçe başkanı adayı olan Saim Diken'in mağdur ettiği isimler soluğu savcılıkta almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı sonlandırarak Diken ile ilgili 'dolandırıcılık' iddiasıyla 4 seneden 20 sene kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Diken'in mağdurlardan işletme vaadiyle para aldığı ve biraz ödeme yaptıktan sonra paraları iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat elde ettiği belirtildi.

"PARAYI KENDİ İSTEKLERİYLE VERDİLER"

İstanbul 35.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Galip Meydanoğlu, Penbe Hokka, müştekiler avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık Saim Diken de avukatıyla katıldı. Duruşmada savunmasını gerçekleştiren sanık Saim Diken, ''Şikayetçilerden para aldım ancak bunlar kendi istekleriyle verdiler. Aldığım paranın büyük bir kısmını da ödedim ancak Penbe'nin 420 bin liralık kısmını ödeyemedim. Kendime ait paramla döviz ve altın alarak bu parayı çalıştırıyordum'' dedi.

"BENİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK BİLİYORLAR''

Savunmasına devam eden Diken, ''Müştekiler parayı çalıştırdığımı duymuşlar ve kendileri gelerek paralarını verdiler. Bana 'bizim de paramızı çalıştır' dediler. Ben kendilerinden para istemedim. Bana para verdiklerinde bankadan emekli olmuştum, bir bankada altın müdürü olarak 32 yıl çalıştım. Onlar da beni banka çalışanı olarak biliyorlar'' dedi.

''DOLANDIRICI OLDUĞUNU HABERLERDE DUYDUM''

Müşteki Penbe Hokka sanığın, eşinin arkadaşı olduğunu, ailecek görüştüklerini ve kendilerine bankacı olduğunu ve birkaç yıl daha çalışacağını söylediğini belirterek, ''Bize paramızı değerlendireceğini söyledi. 467 bin lira para verdim. Parayı verdikten 3 ay sonra sanığın dolandırıcı olduğunu haberlerde duydum. Sanıktan hiçbir şekilde kar payı alamadım, verdiğim parayı da alamadım'' ifadelerini kullandı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada müştekiler avukatı sanığın mesleğini, siyasi kimliğini ve itibarını kullanarak müştekileri dolandırdığını ve zararın giderilmediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini ve pandemi dolayısıyla işleri bozulduğu için paranın bir kısmını ödeyemediğini söyleyerek beraatını istedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eylemin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğunu ve dosya hakkında görevsizlik kararı verilerek üst mahkemeye gönderilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Diken'in üzerine atılı suçun 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Duruşma çıkışı taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerin araya girmesiyle birlikte son buldu.

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