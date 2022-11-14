Taksim bombacısının yanındaki İsrailliler yaşadıklarını anlattı! Patlamadan hemen önce...
İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin yanında görülen 2 İsrailli kadın, ülkelerine döndükten sonra yaşananları anlattı. Teröriste çok yakın yürüyen ve bir dükkana girmek için bölgeden şans eseri uzaklaşan kadınlar yaşamalarının bir mucize olduğunu dile getirdi.
Türkiye, dün yaşanan hain saldırı nedeniyle acı bir gün yaşıyor. İstiklal Caddesi'nde akşamüstü gerçekleştirilen bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.
İsrail haber ajansında tarafından yayınlanan görüntülerde ise iki İsrailli kadının, teröristin yanında yürüdüğü anlara ait anlara yer verildi.
İsrailli kadınların kimlikleri Or Atedgi ve Natali Swissa olaraka çıklandı. Kadınların uçağa binerek İsrail'e hareket ettiği öğrenildi.
Swissa'nın erkek kardeşi Liran Atedgi yerel bir ajansa verdiği demeçte aralarında kız kardeşi de olan 8 kadının o gün Taksim İstiklal Caddesi'nde alışveriş yaptığını ifade etti.
Atedgi, "Eşim ve ablam merkez meydanda farkında olmadan teröristin yanında yürümüşler. Yakındaki bir mağazada durmuşlar ve terörist devam etmiş. Patlama yalnızca birkaç metre ötede oldu" ifadelerine yer verdi.
Swissa da yaşamalarının bir mucize olduğubnu ifade ederek, "Bunu tarif etmenin bir yolu yok. Taksim'de yürüdük, meydanlara girip çıktık. Alışveriş yaptık. Her şey normal gözüküyordu ve sokak çok kalabalıktı. Dükkanlardan birinden bir sokağa döndüğümüzde bir patlama duyduk." dedi.
Hemen oradan ayrılarak koşarak otele gittiklerini söyleyen Swissa büyük bir ateş gördüklerini ve dumanın her yeri kapladığını ifade etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldıganın 1999 doğumlu Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu bildirildi. Yine kadın teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği de belirtildi.
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