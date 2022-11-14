Taksim bombacısının yanındaki İsrailliler yaşadıklarını anlattı! Patlamadan hemen önce...

Swissa da yaşamalarının bir mucize olduğubnu ifade ederek, "Bunu tarif etmenin bir yolu yok. Taksim'de yürüdük, meydanlara girip çıktık. Alışveriş yaptık. Her şey normal gözüküyordu ve sokak çok kalabalıktı. Dükkanlardan birinden bir sokağa döndüğümüzde bir patlama duyduk." dedi.

