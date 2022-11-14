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Taksim bombacısı Kandil'i işaret etti! 6'lı masa PKK'nın adını geçirmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Taksim bombacısı Kandil’i işaret etti! 6’lı masa PKK’nın adını geçirmedi

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan bombalı saldırı sonrası Türkiye yasa boğuldu. Patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Yaşanan hain saldırı sonrası ortak bir açıklama yapan muhalefet partileri, bildiride PKK'nın adını geçirmeden saldırıyı kınadı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası Türkiye yasa boğuldu. İstanbul'un kalbi olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Yaşanan olayın ardından anında harekete geçen ekipler, kısa bir sürede bomba yüklü çantayı patlamanın olduğu yere bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'i yakaladı.

PKK/PYD tarafından Suriye'de eğitim gören teröristin yakalanması sonrası Türkiye şehitlerine ağlarken, muhalefet cephesi de bir kez daha toplandı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Altı partiden, patlamaya ilişkin ortak bir açıklama yapıldı.

Altılı masayı oluşturan 6 partinin yaptığı toplantıda, öncelikli konu olarak terör saldırısının ele alındığı aktarıldı.

PKK/PYD'NİN ADINI GEÇİRMEDİLER
Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Açıklamanın devamında terör saldırısına tepki gösterilirken, hain saldırının sorumlusu PKK/PYD'nin ismi geçirilmedi.

"TERÖRÜ, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ VE TERÖRDEN MEDET UMANLARI LANETLİYORUZ"
Dikkat çeken bu ayrıntı sonrası açıklama şöyle devam etti:

"Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.

"MİLLETİMİZİN BARIŞ, HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA YAŞAMASI HEPİMİZİN ELİNDEDİR"
Bizler, Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."

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