Taksim bombacısı Ahlam Albashır’ın evli rolü yaptığı terörist aranıyor! Yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik incelendi

YÜZLERCE SAATLİK KAYITLAR İNCELENDİ

Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen terörle mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için "müşteri" gibi bindiği taksiyi buldu. Taksicinin ifadelerinin de ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'i Küçükçekmece Kanarya mahallesindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve diğer şüphelilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Ahlam Albashır'in yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladı.