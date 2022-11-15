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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da mahkemede kalp krizi geçirdi

Son dakika haberine göre Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.

Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı.

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