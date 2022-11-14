Son dakika | Taksim bombacısı hakkında flaş sözler! MHP milletvekili Arzu Erdem idam istedi
6 canın yitip gittiği Taksim'deki bombalı terör saldırısının ardından bir açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, “Caniler için idam cezası getirilmelidir” dedi.
Türkiye, Taksim'deki hain saldırının acısını yaşıyor. Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır'ın dünkü bombalı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
EMRİ AFRİN'DEN ALDI
Saldırı, dünyada da geniş yankı uyandırırken terörist, Küçükçekmece'deki evinde yakalandı.
Emri Afrin'den aldığı belirlenen Suriyeli teröristin emniyetteki ifadesi sürerken, tepkiler de art arda geldi.
"CANİLER İÇİN İDAM CEZASI GETİRİLMELİDİR"
Terör saldırısını kınayan Milliyetçi Hareket Partisi, teröristlerin idamla cezalandırılmasını istedi.
MHP'li İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu zalimleri, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri, kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak." notunu düştü.
"KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ"
Erdem, "Türkiye'nin yükselişini engellemek isteyen iç ve dış işgal cephesi, cüretkarlığının ağır sonuçlarıyla yüzleşecektir. Hiçbir zaman teröre aman vermeyeceğiz. Paniğe kapılmayacağız, korkmayacağız, yılmayacağız, birbirimize, vatanımıza ve devletimize sahip çıkacağız. Yeneceğiz." ifadelerini de kullandı.
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