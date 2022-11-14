Son dakika | Taksim bombacısı hakkında flaş sözler! MHP milletvekili Arzu Erdem idam istedi

MHP'li İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu zalimleri, bu seri katiller, caniler için idam cezası getirilmelidir. Bu katliamı gerçekleştiren şerefsiz, alçak bebek katilleri, kanlarında boğulmalılar. İnsanım diyen herkes, vicdan sahibi her vatandaşımızın arzusu bu yöndedir. Bunların leşi yüreğimizi soğutur ancak." notunu düştü.