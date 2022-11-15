Taksim’deki bombalı saldırı nasıl oldu? Saldırıyı üstlenen oldu mu? İşte Türkiye’nin yaşadığı acı günün detayları...

BAKAN KOCA YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 55'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 5'i yoğun bakımda 26'sının tedavisine devam edildiğini belirtti. Bakan Koca, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

YAKALANMASAYDI YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Bakan Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde yaptığı açıklamada, başarılı bir şekilde yapılan operasyonla teröristlerin yakalandığını belirtti. Soylu, "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı." dedi.

Nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini, nereden hareketlendiğini bildikleri bir terör yapısıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Soylu, PYD'yi orada kim besliyorsa PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa failin o olduğunu kaydetti.

Soylu, "Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır." diye konuştu.

Bakan Soylu, yakalanan teröristle beraber bu olayı tertipleyen, ona "öldür" talimatı verdiği kişiyi de yakaladıklarını aktararak, "Yani esas itibarıyla terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyon daha var." bilgisini verdi.