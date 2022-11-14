Beyoğlu'ndaki terör saldırısı sonrası bölgedeki esnaftan açıklama! Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti | Taksim bombacısı hakkındaki gerçekler tek tek ortaya çıkıyor
İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısı sonrası Taksim bombacısı yakalandı. PKK'lı terörist hakkındaki tüm detaylar tek tek açıklanırken, Beyoğlu esnafı patlama öncesi hakkında konuştu. Mahalle esnafından Nazik Demir, "Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti" şeklinde konuştu.
İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın, çalıştığı işyerinin bulunduğu mahalle sakinleri konuştu. Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti" dedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.
Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1045 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine gittiğini tespit etti.
Konfeksiyon atölyesi olarak kullanılan iş yerine gece geç saatlerde operasyon düzenlendi.
Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın Küçükçekmece'de bir evde olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından yakalandı.
"DÜN GÖRMÜŞTÜM"
Kazımkarabekir Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk." dedi.
Demir yaptığı açıklamada, "20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dünde gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler" ifadelerine yer verdi.
Bir başka mahalle sakini de teröristin zaman zaman markete gelerek alışveriş yaptığını ifade etti.
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