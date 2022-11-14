Beyoğlu’ndaki terör saldırısı sonrası bölgedeki esnaftan açıklama! Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti | Taksim bombacısı hakkındaki gerçekler tek tek ortaya çıkıyor

"DÜN GÖRMÜŞTÜM"

Kazımkarabekir Mahalle esnafı Nazik Demir, "Şahsen tanımıyorum, arada buradan geçerken görüyordum. Cadde üzerinde görüyordum, hatta dünde 13.00-13.30 sıralarında gördüm. Dükkanın önünden ufak bir çocukla geçti. Hiç dükkanımdan alışveriş yapmadı. Hiç diyaloğum olmadı. Günübirlik görüyorduk." dedi.

Demir yaptığı açıklamada, "20-25 gündür buralarda görünmeye başladı. Daha önce görmüyorduk. Dünde gayet sakindi, yanında ufak bir çocuk vardı. Önünde yürüyordu. Beraber geçtiler" ifadelerine yer verdi.