Aslı Baykal’dan muhalefete ’Taksim’ eleştirisi: Siz de terörle mücadele edin bir maniniz mi var?

HDP İLE İŞ TUTAN CHP'YE MANİDAR GÖNDERME: "SİZ DE TERÖRLE MÜCADELE EDİN, BİR MANİNİZ Mİ VAR?"

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullandı.