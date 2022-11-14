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Aslı Baykal'dan muhalefete 'Taksim' eleştirisi: Siz de terörle mücadele edin bir maniniz mi var?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Aslı Baykal’dan muhalefete ’Taksim’ eleştirisi: Siz de terörle mücadele edin bir maniniz mi var?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Taksim'deki terör saldırısını devlete mal eden muhalefeti sert sözlerle hedef aldı. Muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyen Baykal, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullandı. Baykal, geçtiğimiz günlerde, gayri milli bir çizgiye geldiği için partisi CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde TNT tipi bomba patlatıldı. Terör eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.

Yaşananlar sonrasında başta muhalefet temsilcileri ve terör destekçileri, devleti hedef alarak, 'terör eyleminden prim elde ettiğini' öne sürdü.

ASLI BAYKAL'DAN DEVLETİ SUÇLAYAN MUHALEFETE TEPKİ

Skandal açıklamalara geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan sert bir tepki geldi.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal; sanatçı, akademisyen ve bazı siyasiler tarafından yapılan 'terör üzerinden prim yapıyorlar' paylaşımlarına tepki gösterip, "Devleti ve kurumları zan altından bırakmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

HDP İLE İŞ TUTAN CHP'YE MANİDAR GÖNDERME: "SİZ DE TERÖRLE MÜCADELE EDİN, BİR MANİNİZ Mİ VAR?"

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ: "GAYRİ MİLLİ BİR POZİSYONA GELDİLER"

Baykal, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ittifak ortağı CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti.

Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.

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