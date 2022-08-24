PKK’da MİT korkusu! İkinci emre kadar yasakladılar

MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı.