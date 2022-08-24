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PKK'da MİT korkusu! İkinci emre kadar yasakladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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PKK’da MİT korkusu! İkinci emre kadar yasakladılar

Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeydoğusunda etkili nokta operasyonları ile büyük bölümü lider kadrosundan onlarca kayıp veren terör örgütü PKK'yı MİT korkusu saldı. Hainler tüm faaliyetlerinde elektronik cihazlar ile akıllı telefon kullanmayı yasakladı.

Terör örgütü, MİT'in özel operasyonları ve SİHA'lara karşı önlem amacıyla Suriye'nin kuzey doğusunda örgütün denetimindeki bölgelerde tüm birimlere yönelik "genelge" yayınlandı.

Milliyet'in haberine göre: 9 Ağustos'ta yayınlanan genelgede, örgütün üst düzey askeri yetkilileri dahil her türlü askeri personelin akıllı cep telefonu ve elektronik cihazlar kullanmasının yasaklandığı belirtildi. Örgütün sözde Savunma Bakanlığı, yasak kararını ihlal edenlerin telefonlarına el konulacağı ve 300 bin Suriye lirası para cezasına çarptırılacağını vurgulandı.

MİT'in özel operasyonları ile SİHA'lara karşı nasıl korunması gerektiğine yönelik talimatları içeren genelgede, madde madde önlemler sıralandı. Bölgede MİT'e istihbarat sağlayan bir bölümü SDG'li olan onlarca kişinin casusluk suçlaması ile yakalandığı ifade edilen yazıda, akıllı telefon ve elektronik cihazların yer tespiti yaparak operasyona zemin hazırladığı aktarıldı.

Örgütün tüm sözde askeri birimlerinin yanı sıra siyasi alanlarda önemli görev üstlenen tüm kadroların genelge doğrultusunda hareket etmeleri istendi. Mecbur kalınmadıkça ikinci bir emre kadar akıllı telefonların kullanılmaması, haberleşmenin tuşlu telefonlarla yapılması aktarıldı.

Hava saldırılarından korumak için örgüt kadrolarının küçük yerleşim birimlerinden ayrılmaları ve şehirlerde büyük mahallelerde evlerde barınmaları talimatı verilirken, lider kadrosundan akıllı telefon yerine klasik tuşlu telefon kullanmaları istendi.

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